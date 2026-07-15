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Mundial 2026

Arquero de selección sudamericana lidera ranking de mejores valorados y con más atajadas del Mundial 2026

julio 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
Orlando Gill, arquero de la selección de Paraguay en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Orlando Gill, arquero de la selección de Paraguay en el Mundial 2026 - Foto: EFE
La plataforma de datos Sofascore Latin America reveló el ranking de los arqueros mejor calificados del Mundial 2026.

Mientras se disputan las fases finales del Mundial 2026, se han conocido importantes estadísticas que dejan como protagonistas a selecciones sudamericanas.

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La plataforma de datos Sofascore Latin America reveló el ranking de los arqueros mejor calificados del Mundial 2026, entre los que se destaca uno de selección sudamericana.

El portero paraguayo Orlando Gill se ha consolidado como el arquero mejor valorado en el Mundial 2026, según datos de Sofascore Latin America. Con una calificación de 7.88, el guardameta sudamericano comparte el liderazgo con el caboverdiano Vozinha, destacándose no solo por su rendimiento general sino también por ser el guardameta con más atajadas en el torneo.

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La estadística publicada por Sofascore Latin America revela que Gill ha realizado 23 atajadas, la cifra más alta entre todos los porteros participantes en las eliminatorias. Este desempeño excepcional coloca al guardameta paraguayo como una de las figuras defensivas más destacadas de la Copa Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

El ranking de arqueros mejor valorados muestra un panorama diverso y competitivo. Tras los líderes Gill y Vozinha (ambos con 7.88), aparece el iraní Alireza Beiranvand con 7.63 puntos, seguido por el suizo Gregor Kobel con 7.52 y el portugués Diogo Costa con 7.46. Esta clasificación refleja el alto nivel de guardametas provenientes de diferentes confederaciones.

En cuanto a las atajadas, Gill no solo lidera sino que mantiene una ventaja considerable. El curazoleño Eloy Room y el suizo Gregor Kobel comparten el segundo lugar con 20 atajadas cada uno, mientras que el portugués Diogo Costa suma 19 y Vozinha registra 18 intervenciones. Estas cifras evidencian la intensidad defensiva que han debido enfrentar estos guardametas durante sus partidos.

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El desempeño de Orlando Gill representa un hito importante para el fútbol paraguayo, posicionando a la selección guaraní con uno de los porteros más confiables del torneo. Su consistencia bajo los tres palos fue fundamental para mantener a Paraguay hasta la fase de octavos de final, donde cayó eliminada ante Francia.

La presencia de guardametas de diferentes continentes en el top 5 –Sudamérica, África, Asia y Europa– demuestra la globalización del talento en el fútbol mundial y la importancia del puesto de arquero en los esquemas tácticos modernos. Estos porteros no solo destacan por sus reflejos y atajadas, sino también por su capacidad de organizar la defensa y contribuir a la construcción del juego desde el fondo.

En el Mundial 2026, estos guardametas fueron figuras clave para sus respectivas selecciones, y sus actuaciones fueron determinantes para las aspiraciones de sus países en el torneo más importante del fútbol mundial.

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