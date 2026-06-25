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Jueves, 25 de junio de 2026
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Venezuela

"La duración de estas réplicas se puede extender por días o incluso meses": experto sobre doble terremoto en Venezuela

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El reciente doble terremoto en Venezuela ha generado inquietud por su magnitud y las posibles réplicas. Expertos ofrecen un análisis detallado y recomendaciones.

Los terremotos recientes en Venezuela han despertado la atención global debido a su magnitud y la rápida sucesión de los eventos sísmicos.

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Con epicentros cercanos a Caracas, estos fenómenos destacan la vulnerabilidad de la región ante la activación de la falla de Boconó, parte del contacto entre las placas del Caribe y sudamericana.

Expertos en sismología han proporcionado información crucial sobre las causas y el impacto de estos sismos, así como sobre las precauciones que deben tomar los habitantes de la zona afectada.

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Según el investigador Raúl Valenzuela Wong, "cualquier sismo de magnitud 7 o superior tiene el potencial de causar daños desastrosos", y enfatizó la relevancia de la distancia relativa entre el epicentro y las áreas urbanas afectadas.

Valenzuela Wong subrayó la posibilidad de ocurrencia de réplicas, propias de cualquier sismo, ya sea de menor o mayor magnitud.

Explicó que "la duración de estas réplicas se puede extender por días o incluso meses", como sucedió en Japón en 2011 tras un terremoto de magnitud 9,0.

Ante ello, recomendó extremar precauciones en las áreas afectadas, sugiriendo que "las personas busquen lugares seguros donde refugiarse".

En el aspecto de prevención, el especialista aconsejó mantenerse alerta por lo menos una semana después de los sismos, recomendando observar las réplicas y, si es necesario, extender las medidas de precaución.

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