Estados Unidos Programa: La Mañana “Muestra el interés de “securitizar la relación”: experto sobre la nueva etapa de relaciones de EE. UU. con Colombia julio 16, 2026 Por: Miguel Pedreros Estados Unidos refuerza combate al crimen transnacional en América Latina. También le puede interesar Estados Unidos “Muestra el interés de “securitizar la relación”: experto sobre la nueva etapa de relaciones de EE. UU. con Colombia José Manuel Restrepo Vicepresidente electo se reunió con Marco Rubio para fortalecer relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos Gustavo Petro Petro se mantiene en la lista OFAC de EE.UU.: "Esperamos que remedie acciones anteriores" Crisis venezolana Congreso de Estados Unidos aborda crisis venezolana: condenan las violaciones de Derechos Humanos Terremoto en Venezuela Solidaridad entre los escombros en Venezuela: voluntarios entregan alimentos a familias en La Guaira JEP ¿Turismo político? La burla de alias Timochenko a las víctimas de las FARC Compartir en: