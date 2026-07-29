Estas son las imágenes de fuerte explosión en Caracas que deja al menos dos heridos

Una explosión en un local comercial se registró este miércoles en horas de la mañana en inmediaciones de la avenida Nueva Granada en Caracas, según informaron varias cuentas en X locales y el medio Reporte Ya.

El estallido, según las primeras informaciones, generó daños materiales y la restricción del paso entre la avenida Fuerzas Armadas y La Bandera.

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Además, según Reporte Ya “al menos dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial”.

La periodista Jhannely González compartió en sus redes sociales una breve actualización de la emergencia y manifestó que en horas de la mañana de este 29 de julio “comisiones de seguridad atienden una explosión por bombona de gas en la Av. Victoria, adyacente a la Av. Nueva Granada”.

“Según versiones preliminares, un ciudadano resultó herido y fue trasladado por vecinos antes del arribo de los Bomberos de Caracas, quienes acordonan el área”, precisó.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observan fuertes destrozos ocasionados por la explosión que se dio cerca de un puente.