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Sábado, 25 de julio de 2026
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Selección Colombia

FIFA publica ranking de rendimiento de los jugadores en el Mundial: ningún colombiano aparece entre los primeros 30

julio 25, 2026
Por: Luis Cifuentes
Selección Colombia (AFP)
Selección Colombia (AFP)
El ranking divulgado revela sorpresas en la evaluación individual de futbolistas durante el Mundial, teniendo en cuenta que Colombia tiene uno de sus representantes en puestos por debajo del 30.

Varios días después de la final del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer el ranking de rendimiento acumulado de los jugadores, lo que podría interpretarse como el escalafón de mejores jugadores del Mundial.

El ranking divulgado revela sorpresas en la evaluación individual de futbolistas durante el Mundial, teniendo en cuenta que Colombia tiene uno de sus representantes en puestos por debajo del 30.

Se trata del defensor Daniel Muñoz, quien se ubica en el puesto 35, incluso por debajo de jugadores de selecciones como Paraguay y México.

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El delantero mexicano, de origen colombiano, Julián Quiñones, se ubicó octavo, mientras que Julián Enciso, de Paraguay, se posicionó 24.

La clasificación oficial elaborada por la Federación Internacional de Fútbol analiza diversos parámetros técnicos, tácticos y estadísticos de cada jugador participante, estableciendo un sistema de puntuación que refleja su contribución individual al rendimiento de sus respectivas selecciones durante la competencia mundialista.

Daniel Muñoz, defensor lateral de la selección colombiana, logró posicionarse en el lugar 35 de este exhaustivo análisis, consolidándose como uno de los jugadores destacados de su equipo en el torneo. Su desempeño incluye participaciones defensivas, recuperaciones de balón y aportes en la proyección ofensiva desde su posición.

El ranking considera múltiples aspectos del juego individual, desde la precisión en pases y duelos ganados, hasta la efectividad en acciones defensivas y ofensivas, creando un panorama completo del aporte de cada futbolista a su selección. Los datos recopilados provienen de sistemas tecnológicos de análisis implementados en todos los estadios del torneo.

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El jugador mejor ubicado fue el francés Kylian Mbappé, seguido del inglés Jude Bellingham y en tercera posición, Lionel Messi de Argentina.

Después de Messi, el mejor sudamericano es el brasileño Vinicius Junior, en el séptimo puesto.

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