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Justicia

Condena a cadena perpetua a adolescente de 16 años que mató a cuatro personas en un tiroteo escolar en EE. UU. con un fusil de asalto que su padre le había regalado en Navidad

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Colt Gray (EFE)
Colt Gray (EFE)
A pesar de su corta edad, el joven fue procesado como adulto.

La justicia de Estados Unidos dio un golpe en la mesa al condenar al adolescente que mató a cuatro personas en septiembre de 2024 con un fusil de asalto que su padre le había regalado en Navidad.

Colt Gray, de 16 años, se declaró culpable de haber abierto fuego en la escuela secundaria Apalachee, en la pequeña ciudad de Winder, a unos 70 kilómetros de Atlanta.

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En el recinto estudiantil, Gray acabó con la vida de dos alumnos, dos profesores e hirió a otras nueve personas cuando apenas tenía 14 años.

El juez Nicholas Trimm lo condenó este martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de su corta edad, fue procesado como adulto.

"Sus padres le fallaron. Su familia le falló". Pero "eso no lo absuelve", le dijo el juez.

"Usted no era víctima de acoso en Apalachee (...) Esto no estuvo motivado por el odio. Usted no conocía a nadie en esa escuela. Fue simplemente por el placer de cometer un acto infame", agregó el magistrado de manera tajante.

El padre del adolescente, Colin Gray, fue condenado en marzo por homicidio doloso sin premeditación y homicidio involuntario, en uno de los primeros casos en que un progenitor fue procesado por un ataque con arma de fuego cometido por su hijo.

La decisión se debe a que en 2023, el padre le había regalado un fusil AR-15 a su hijo por Navidad, pese a que Colt ya había amenazado con abrir fuego en una escuela.

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El mismo fusil de asalto fue el que el joven utilizó menos de un año después durante la matanza en Winder.

Unos meses antes, en mayo, dos agentes de policía habían ido a la casa de los Gray luego de que el FBI alertara sobre mensajes de una masacre escolar enviados desde la dirección de internet del domicilio.

En Estados Unidos, las armas de fuego son desde hace varios años la principal causa de mortalidad entre los menores.

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