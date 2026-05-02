“La libertad de todos los presos políticos representa la libertad de Venezuela, por eso debemos seguir empujando”: expreso político sobre el llamado de María Corina Machado a la manifestación del domingo

La líder democrática María Corina Machado ha llamado a una manifestación mundial este domingo 3 de mayo, a las 12 del mediodía hora de Caracas, para exigir la libertad inmediata de más de 500 presos políticos, quienes permanecen detenidos bajo cargos que las organizaciones de derechos humanos describen como arbitrarios.

La convocatoria, que se realizará en más de 120 ciudades alrededor del mundo, busca visibilizar la situación de los detenidos y reunir apoyo para sus familias, a pesar de las recientes declaraciones oficiales que niegan la existencia de tales presos.

Precisamente, Guillermo de Jesús López, dirigente político, exjefe de campaña de María Corina Machado y del Comando con Venezuela, y expreso político, habla de esta convocatoria en la Tarde de NTN24.

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“Sabemos que mañana 3 de mayo en más de 120 ciudades en todo el mundo vamos a alzar nuestra voz para hacerle llegar a todos esos que aún están detenidos justamente en la mazmorra del régimen, que seguimos luchando y trabajando para su pronta liberación”, mencionó el invitado.

Guillermo de Jesús López enfatizó que en Venezuela también se llevará a cabo las manifestaciones en Venezuela, donde asistirán muchos expresos políticos como distintas organizaciones políticas y sociales.

“La libertad de todos los presos políticos representa la libertad de Venezuela, por eso debemos seguir empujando”, explicó.

López también resaltó la postura firme de María Corina Machado, quien continúa siendo una figura emblemática en la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Machado ha prometido regresar al país y liderar nuevas etapas del movimiento político para llevar a cabo las transformaciones necesarias.

La comunidad internacional, incluidos gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales, continúan observando de cerca esta situación, mientras el país transita momentos críticos en su historia política.

El llamado es a no cesar en los esfuerzos de denunciar estos hechos y trabajar juntos por una solución pacífica y duradera.