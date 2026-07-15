NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Agujero negro

Caza espacial: Telescopio de la NASA buscará agujeros negros devoradores de estrellas

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Agujero Negro- Foto: Stock Canva
Agujero Negro- Foto: Stock Canva
La agencia espacial prepara un ambiciosa misión para capturar los esquivos destellos de luz que se producen cuando un agujero negro destruye y absorve una estrella.

El universo está a punto de revelar algunos de sus secretos más violentos y oscuros. La NASA ultima los detalles para el lanzamiento de una innovadora misión espacial equipada con un telescopio diseñado específicamente para rastrear, localizar y estudiar los agujeros negros en en el preciso momento que estan devorando estrellas enteras.

TE PUEDE INTERESAR:


Este fenómeno extremo conocido como Evento de Disrupción de Marea (TDE), ocurre cuando una estrella desafortunadamente se acerca demaciado al agujero negro. La descomunal fuerza de gravedad del coloso cósmico estira y deforma la estrella hasta destruirla, un proceso llamado “espaguetización”.

El reto de capturar lo invisible

 

Los agujeros negros son intrínsecamente invisbles por que su gravedad no deja escapar ni la luz. por ello la única forma de estudiarlos directamente es observando cómo interactúan con la materia que los rodea.

Hasta ahora, detectar un Evento de Disrupción de Marea ha sido una tarea titánica y en gran parte cuestión de suerte para los astrónomos terrestres. Sin embargo, el nuevo instrumento de la NASA cuenta con tecnología de punta capaz de:

  • Monitorear amplias zonas del cielo de forma continua, buscando rápidos aumentos de brillo en longitudes de onda de luz ultravioleta y rayos X.
  • Reaccionar en tiempo real, permitiendo a la comunidad científica apuntar otros observatorios terrestres y espaciales hacia el punto exacto del banquete cósmico antes de que la luz se desvanezca.

 

¿Por qué es crucial esta misión?

 

La astrofísica moderna considera que observar estos eventos es algo más que un espectáculo visual asombroso. Es una oportunidad científica única por varias razones:

​Encontrar agujeros negros "escondidos": Se estima que existen millones de agujeros negros de masa intermedia y supermasivos en el universo que permanecen completamente inactivos y en silencio. Solo se delatan cuando devoran una estrella.

​Probar la Relatividad General de Einstein: Las condiciones extremas de gravedad cerca del borde de un agujero negro son el laboratorio perfecto para poner a prueba las leyes de la física en límites que jamás podríamos replicar en la Tierra.

​Entender la evolución de las galaxias: La forma en que los agujeros negros se alimentan y crecen influye directamente en el nacimiento y muerte de las estrellas en sus galaxias anfitrionas.

La NASA tiene un nuevo telescopio en el espacio. Esto ayudará a los científicos a ver el universo de una manera nueva. Quieren cambiar las teorías sobre el universo en hechos reales. También quieren ver las últimas señales de estrellas que mueren muy lejos de nosotros. Estas estrellas están a millones de años luz de distancia.

Temas relacionados:

Agujero negro

Nasa

Telescopio

Espacio

Astronomía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos que pasar mucho trabajo para poder recibir comida”: los relatos tras la tragedia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Terremoto de magnitud 7,5 es el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
SpaceX

SpaceX prepara el vuelo número 13 de prueba de Starship, el cohete más grande y potente construido hasta la fecha

Nave espacial Swift siendo desenvuelta en el Hangar AE de la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en el Centro Espacial Kennedy, Florida - Foto de archivo: AFP / X
Nasa

La NASA está lista para lanzar misión de rescate robótico: busca evitar que uno de sus viejos telescopios se desvanezca en polvo

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Tormenta tropical Arthur - Foto NHC
Centro Nacional de Huracanes

Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. advierte que impresionante tormenta Arthur podría generar "inundaciones potencialmente mortales" en estas zonas

Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

El mensaje de Milei de cara a la segunda vuelta electoral de Colombia: "Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio"

Indonesia - AFP
Indonesia

Un terremoto de magnitud 6,7 y poca profundidad estremece a Indonesia y deja al menos un muerto

Morgan Freeman | Foto: EFE
Morgan Freeman

Del cine al mundo de la música: a los 89 años Morgan Freeman incursionará en la industria musical con un álbum de blues

Merce Villegas en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

La historia de vida de Merce Villegas, marcada por la fe, la espiritualidad y la transformación

NASA | Foto EFE
Nasa

Promesa espacial: el regalo que la NASA le haría a la selección de Estados Unidos si llega a ganar el Mundial de 2026

Delcy Rodríguez y Perkins Rocha | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Mañana estaríamos fuera de los alcances de la extensión de un gobierno que algunos calificábamos como ilegítimo": Perkins Rocha sobre el fin del plazo del interinato de Delcy Rodríguez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre