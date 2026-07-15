Caza espacial: Telescopio de la NASA buscará agujeros negros devoradores de estrellas

El universo está a punto de revelar algunos de sus secretos más violentos y oscuros. La NASA ultima los detalles para el lanzamiento de una innovadora misión espacial equipada con un telescopio diseñado específicamente para rastrear, localizar y estudiar los agujeros negros en en el preciso momento que estan devorando estrellas enteras.

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Este fenómeno extremo conocido como Evento de Disrupción de Marea (TDE), ocurre cuando una estrella desafortunadamente se acerca demaciado al agujero negro. La descomunal fuerza de gravedad del coloso cósmico estira y deforma la estrella hasta destruirla, un proceso llamado “espaguetización”.

El reto de capturar lo invisible

Los agujeros negros son intrínsecamente invisbles por que su gravedad no deja escapar ni la luz. por ello la única forma de estudiarlos directamente es observando cómo interactúan con la materia que los rodea.

Hasta ahora, detectar un Evento de Disrupción de Marea ha sido una tarea titánica y en gran parte cuestión de suerte para los astrónomos terrestres. Sin embargo, el nuevo instrumento de la NASA cuenta con tecnología de punta capaz de:

Monitorear amplias zonas del cielo de forma continua, buscando rápidos aumentos de brillo en longitudes de onda de luz ultravioleta y rayos X.

Reaccionar en tiempo real, permitiendo a la comunidad científica apuntar otros observatorios terrestres y espaciales hacia el punto exacto del banquete cósmico antes de que la luz se desvanezca.

¿Por qué es crucial esta misión?

La astrofísica moderna considera que observar estos eventos es algo más que un espectáculo visual asombroso. Es una oportunidad científica única por varias razones:

​Encontrar agujeros negros "escondidos": Se estima que existen millones de agujeros negros de masa intermedia y supermasivos en el universo que permanecen completamente inactivos y en silencio. Solo se delatan cuando devoran una estrella.

​Probar la Relatividad General de Einstein: Las condiciones extremas de gravedad cerca del borde de un agujero negro son el laboratorio perfecto para poner a prueba las leyes de la física en límites que jamás podríamos replicar en la Tierra.

​Entender la evolución de las galaxias: La forma en que los agujeros negros se alimentan y crecen influye directamente en el nacimiento y muerte de las estrellas en sus galaxias anfitrionas.

La NASA tiene un nuevo telescopio en el espacio. Esto ayudará a los científicos a ver el universo de una manera nueva. Quieren cambiar las teorías sobre el universo en hechos reales. También quieren ver las últimas señales de estrellas que mueren muy lejos de nosotros. Estas estrellas están a millones de años luz de distancia.