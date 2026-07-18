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Sábado, 18 de julio de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi se pronunció por primera vez sobre su famosa foto con Lamine Yamal bebé antes de la final del Mundial

julio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Lionel Messi/ Lamine Yamal/ Imagen campaña UNICEF - Fotos EFE
Lionel Messi/ Lamine Yamal/ Imagen campaña UNICEF - Fotos EFE
El argentino se refirió también al talento de la joven estrella de un club al que le reiteró su cariño: el FC Barcelona.

El futbolista argentino Lionel Messi se pronunció el viernes por primera vez sobre su famosa foto con el joven atacante español Lamine Yamal cuando este era apenas un bebé de cinco meses de edad.

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La foto en cuestión, cabe resaltar, corresponde a una sesión benéfica que organizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en colaboración con el FC Barcelona y el Diario Sport de España.

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En ella se puede apreciar a Messi dándole un baño al joven español de ascendencia africana, en un momento que fue revivido desde que se conoció que la selección de Argentina se enfrentaría a la de España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre su foto con Lamine Yamal bebé?

Durante un evento organizado por la FIFA como víspera del partido definitivo del Mundial, el ocho veces ganador del Balón de Oro fue preguntado por su foto con el español y la coincidencia de, luego de haber participado en esa campaña con el aquel infante Yamal, tener que enfrentarlo en un duelo crucial de su carrera.

Ante el interrogante, Messi respondió: "La verdad que lo de esa foto es una locura porque bueno, es la vida ¿No? Yo me hice esa foto cuando él era bebé y hoy estamos los dos enfrentando una Copa del Mundo".

En medio de su respuesta, Messi, de 39 años, y quien tenía apenas 20 cuando se tomó aquella foto con Yamal, no desaprovechó la oportunidad para elogiar el talento de quien, al igual que él, debutó con el dorsal 19 en una Copa del Mundo.

"Es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien del Barcelona también", expresó el capitán de La Albiceleste.

Es importante destacar también que ambos futbolistas debutaron en el Barcelona de LaLiga de España, Messi con 17 años y Yamal con 15. Y aunque en niveles distintos que cuidan las proporciones hasta ahora, los dos son considerados referentes importantes del club.

"Lamine es un grandísimo jugador el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor", agregó Messi.

Sin embargo, el actual ídolo del Inter Miami adelantó que Argentina buscará detener a Yamal: "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil".

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Este domingo, Argentina buscará defender su título como actual campeón de la Copa del Mundo frente a una España que eliminó a uno de los favoritos en semifinales: Francia, que este sábado se juega el tercer puesto frente a Inglaterra, que a su vez cayó contra los argentinos sobre el término de la semifinal.

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