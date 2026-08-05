Explosivas declaraciones de María Fernanda Cabal sobre "fiestas de 3 días" del presidente Petro

Salen a la luz las explosivas declaraciones de María Fernanda Cabal, por medio de las cuales habla sobre las excéntricas fiestas del presidente saliente Gustavo Petro, quien en estos eventos acostumbraría a drogarse con ‘tusi’, consumir alcohol de manera desmedida e incluso pasaría de largo y dejaría de comer por cerca de tres días, todo esto según testimonios revelados a la exsenadora por parte de asistentes a estas celebraciones.