María Corina Machado convoca movilizaciones en Venezuela por la libertad de los presos políticos
La premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, publicó un video en redes sociales en el que invita a los venezolanos alrededor del mundo a movilizarse en favor de los presos políticos que están en manos del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.
“Quiero invitar a todos los venezolanos para encontrarnos el 3 de mayo, a las 12:00 pm hora Caracas, en más de 120 ciudades en distintas partes del mundo para levantar nuestra voz por todos los presos y perseguidos que hay en Venezuela”, dice María Corina en el video.
“Ellos y sus familias necesitan de nuestra fuerza y por ello alzaremos nuestra voz por la libertad, la justicia y la democracia y que el mundo nos escuche. Les pido a todos acudir y allá estarán expresos políticos y sus familiares compartiendo sus historias”, prosiguió.
La líder democrática venezolano culminó señalando que en las diferentes cuentas de redes sociales que maneja estarán los puntos de encuentro para marchar a favor de los presos políticos.
Al día de hoy, informes de organizaciones como Foro Penal señalan que en Venezuela hay al menos 454 prisioneros políticos en las cárceles del régimen, a cargo ahora de Delcy Rodríguez.