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Sábado, 02 de mayo de 2026
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Presos políticos en Venezuela

María Corina Machado convoca movilizaciones en Venezuela por la libertad de los presos políticos

mayo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado (EFE)
La líder democrática publicó un video en el que llamó a los venezolanos a marchar junto con los expresos políticos exigiendo la libertad.

La premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, publicó un video en redes sociales en el que invita a los venezolanos alrededor del mundo a movilizarse en favor de los presos políticos que están en manos del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

“Quiero invitar a todos los venezolanos para encontrarnos el 3 de mayo, a las 12:00 pm hora Caracas, en más de 120 ciudades en distintas partes del mundo para levantar nuestra voz por todos los presos y perseguidos que hay en Venezuela”, dice María Corina en el video.

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“Ellos y sus familias necesitan de nuestra fuerza y por ello alzaremos nuestra voz por la libertad, la justicia y la democracia y que el mundo nos escuche. Les pido a todos acudir y allá estarán expresos políticos y sus familiares compartiendo sus historias”, prosiguió.

La líder democrática venezolano culminó señalando que en las diferentes cuentas de redes sociales que maneja estarán los puntos de encuentro para marchar a favor de los presos políticos.

Al día de hoy, informes de organizaciones como Foro Penal señalan que en Venezuela hay al menos 454 prisioneros políticos en las cárceles del régimen, a cargo ahora de Delcy Rodríguez.

Esta es la invitación de María Corina Machado a los venezolanos para marchar por los presos políticos:

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