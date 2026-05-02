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Sábado, 02 de mayo de 2026
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Donald Trump

“¿Va a intervenir?, sí. Imagino que lo hará porque lo ha dicho”: experto en relaciones internacionales sobre la advertencia de Trump a Cuba

mayo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
: Las advertencias de Trump se suman a una serie de declaraciones previas que ha hecho el mandatario sobre el régimen de Díaz-Canel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este fin de semana sus amenazas contra el régimen de Cuba al anunciar desde Florida que "estaremos tomando casi inmediatamente" la isla, incluso sugiriendo el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln a solo cien yardas de sus costas como medida de presión contra el régimen comunista.

La respuesta del régimen cubano no se hizo esperar. Miguel Díaz-Canel, jefe del gobierno de La Habana, rechazó las declaraciones mediante un comunicado en el que acusó al mandatario estadounidense de llevar las amenazas "a escala peligrosa y sin precedentes".

Precisamente, la Tarde de NTN24 habló con el Dr. Lajos Szászdi León-Borja, especialista en Política Exterior, Defensa y Fuerzas Armadas, y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico para analizar las advertencias de Trump.

El experto señaló que las declaraciones del presidente Trump no se deben tomar a la ligera teniendo en cuenta las recientes intervenciones en países como Venezuela e Irán.

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“Imagino que no se va a limitar, algo así como capturar a Díaz-Canel, sino que imagino que podría haber un cambio de régimen para eliminar la dictadura comunista que ha aquejado a la isla desde 1959”, mencionó en su intervención.

Para el doctor es difícil determinar un tiempo exacto, pero es posible una intervención como lo ha venido advirtiendo en las últimas semanas.

“¿Va a intervenir?, sí. Imagino que lo hará porque lo ha dicho. ¿Será ahora o será después de otra intervención en Irán? Para mí al menos es la pregunta, pero es probable que haya una intervención”, mencionó.

Paralelamente, Washington reforzó el cerco económico contra el régimen cubano mediante nuevas sanciones que amplían el bloqueo de activos y apuntan a funcionarios, aliados y sectores clave como energía y minería. El decreto presidencial califica al gobierno de Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

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Según el analista, una de las principales preocupaciones de Washington sería la presencia de instalaciones chinas de espionaje en Cuba, donde operan sistemas de inteligencia de señales capaces de interceptar comunicaciones de EE. UU. en la costa este y sur del país.

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