“Solo me sale decirles lo siento”: Lionel Scaloni rompe el silencio tras perder la final y defiende a los jugadores de las críticas

Una semana después de la caída de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial, el director técnico Lionel Scaloni reapareció en sus redes sociales con una carta abierta cargada de emoción, autocrítica y una firme defensa hacia sus dirigidos.

Junto a una fotografía al lado de su cuerpo técnico, el estratega de Pujato reflexionó sobre la vorágine de emociones vividas tras el encuentro y ofreció disculpas a la afición albiceleste por no haber conseguido el bicampeonato.

“Sólo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”, expresó Scaloni.

Lejos de sumarse a los cuestionamientos, el entrenador valoró la garra y la resiliencia del plantel en los momentos más complejos del torneo. Calificó a sus dirigidos como sus “guerreros” , término con el que se refiere a ellos en la intimidad familiar y recalcó el esfuerzo de “seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen al cerebro”.

En su mensaje, Scaloni dejó además un dardo dirigido a los críticos del proceso a ello añadió “El aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce” y afirmó que el verdadero trofeo para el grupo fue “el no bajar los brazos aunque todo se ponga cuesta arriba y darlo todo aunque ya no tengas más”.



El seleccionador concluyó su emotivo mensaje expresando su agradecimiento eterno a los futbolistas , al staff de la AFA y a la hinchada, cerrando un particular posdata “quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

VEA TAMBIÉN El exclusivo regalo de Lionel Messi a jugadores de la selección argentina tras el Mundial 2026 o

Sin embargo, el entrenador no quiso hablar sobre lo que pasó al final del partido entre los jugadores argentinos y la gente de la selección española. Tampoco dijo qué va a hacer en el futuro como entrenador del equipo nacional, donde sigue trabajando hasta 2030. Ha tenido mucho éxito con el equipo, ganando el Mundial de 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalísima.