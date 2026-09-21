Régimen de Nicaragua "La muerte de Rivera es un delito de lesa humanidad": experto sobre atropellos del régimen de Ortega septiembre 21, 2026 Por: Redacción NTN24 Brooklyn Rivera, dirigente indígena, falleció en mayo pasado tras permanecer casi tres años detenido arbitrariamente sin orden judicial. También le puede interesar Vicente Fox "Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump María Corina Machado María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas Vicente Fox "Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox Encuentro EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump Donald Trump Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina? Delcy Rodríguez El disfraz de legitimidad de Delcy Rodríguez, tirana del régimen vs. El potente escudo democrático de María Corina Machado Compartir en: