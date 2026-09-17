El inocente momento que protagonizó el hijo de Messi durante la celebración del título con Inter Miami
Los festejos por el nuevo título de Lionel Messi con Inter Miami dejaron una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados.
Mientras el argentino celebraba junto a su familia, uno de sus hijos protagonizó un momento tan espontáneo como divertido.
Como suele ocurrir después de una conquista, los pequeños bajaron al campo para acompañar a su padre y compartir con él la alegría por el nuevo trofeo.
Fue entonces cuando Ciro Messi protagonizó una curiosa escena. Mientras abrazaba a su papá en medio de los festejos, el pequeño terminó tocando con su mano la espalda sudorosa del futbolista.
Su reacción fue inmediata, se llevó la mano a la nariz para olerla, un gesto que provocó las risas de Messi. El delantero, entre divertido y cariñoso, respondió dándole un beso en la mejilla a su hijo menor.
La escena no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios destacaron la espontaneidad de Ciro y la tierna reacción del futbolista durante un momento tan especial para la familia.