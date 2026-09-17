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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Polémica

A gritos, senador del Pacto Histórico llama "cerdos" a miembros del Senado: "Debe ser sancionado"

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
David Racero, senador del Pacto Histórico, generó polémica en Colombia por llamar "cerdos" a los miembros del Senado durante un debate en la sede del Legislativo. En entrevista con NTN24, el senador Hernán Cadavid, del Partido Centro Democrárico, cuestionó la actitud de su colega y pidió sanciones para el mismo. “Tiene que quedar un precedente. Si esto no se sanciona correctamente, si no tiene el rechazo correspondiente, pues será una puerta de entrada para que muchos otros sectores piensen que el camino del posicionamiento político, para bien o para mal, sea el insulto y la degradación del debate público en Colombia”, comentó.

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