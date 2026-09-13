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Domingo, 13 de septiembre de 2026
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Donald Trump

Trump le pone fecha al posible final del conflicto en Oriente Medio: esto dijo el mandatario

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos afirmó desde Irlanda que el conflicto con Irán podría terminar antes de las elecciones legislativas de noviembre o inmediatamente después.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al posible final de la guerra con Irán y aseguró que el conflicto podría terminar antes de las elecciones legislativas de noviembre o, en su defecto, inmediatamente después de estos comicios.

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Durante su visita a Irlanda, Trump sostuvo que Teherán está interesado en alcanzar un acuerdo con Washington y afirmó que las autoridades iraníes estarían buscando constantemente una salida negociada al conflicto.

Podría terminar antes de las elecciones legislativas, pero terminará justo después de ellas”, afirmó Trump, quien también insistió en que Estados Unidos no aceptará cualquier acuerdo con Irán. Según el mandatario, Washington únicamente respaldará un pacto que considere adecuado para sus intereses.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario de alta tensión entre ambos países. En junio, Estados Unidos e Irán alcanzaron un memorando que contemplaba el cese de las operaciones militares. Además, se abrió un periodo de 60 días para avanzar hacia un acuerdo definitivo, con asuntos como el programa nuclear iraní, las sanciones y el tránsito por el estrecho de Ormuz entre los principales puntos de negociación.

Sin embargo, ese proceso no logró consolidar un acuerdo permanente. El periodo de negociación terminó en agosto sin un pacto definitivo, mientras las tensiones militares y económicas continuaron. De acuerdo con Arms Control Association, ambos países también intercambiaron acusaciones de incumplir compromisos relacionados con el alto el fuego y no lograron extender formalmente la ventana de negociación.

En los últimos días, Trump ya había anticipado que esperaba que la guerra terminara después de las elecciones intermedias de Estados Unidos. El 12 de septiembre, el mandatario dijo que el conflicto terminaría “muy pronto” y que probablemente sería después de los comicios, al tiempo que volvió a señalar que Irán no puede obtener un arma nuclear.

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Ahora, desde Irlanda, Trump reiteró esa posibilidad y dejó abierta incluso la opción de que el conflicto termine antes de noviembre. No obstante, sus declaraciones no significan que exista actualmente un acuerdo de paz cerrado entre Washington y Teherán.

El mandatario también planteó que Estados Unidos podría permanecer en Irán y conservar parte de sus recursos petroleros, comparando esa posibilidad con el acuerdo alcanzado recientemente con Venezuela.

Por ahora, la principal interrogante es si las declaraciones de Trump pueden traducirse en una nueva etapa de negociaciones con Teherán o si el conflicto continuará hasta después de las elecciones legislativas estadounidenses.

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