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Viernes, 26 de junio de 2026
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La ONU pide que se investigue el aumento de las muertes de migrantes en los centros de detención del ICE en Estados Unidos

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Agente ICE - AFP
Agente ICE - AFP
Según ha mencionado el Türk, actualmente el ICE mantiene bajo custodia a más de 60.000 personas, frente a unas 40.000 a comienzos de 2025.

Este viernes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a que las autoridades de Estados Unidos abran una investigación por el aumento de las muertes en los centros de detención migratoria en el país.

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La investigación se pide debido al aumento de muertos en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una situación que la ONU ha catalogado como "alarmante".

De acuerdo con los datos oficiales de Estados Unidos citados por el Alto Comisionado, durante los cinco primeros meses del 2026 al menos 18 personas murieron en un centro de detención de ICE; sin embargo, cinco de las muertes notificadas oficialmente en 2026 fueron clasificadas como suicidios.

Esto a comparación de las cifras del año anterior en donde se registró que en todo el 2025 se registraron 33 fallecimientos, frente a 11 en 2024.

Es por esto que, por medio de un comunicado, Türk pidió que se lleven a cabo "investigaciones rápidas, independientes, imparciales y eficaces sobre todas las muertes bajo custodia del ICE".

"Los responsables de las violaciones de la ley deben rendir cuentas, y deben respetarse los derechos de las familias de las víctimas a conocer la verdad, obtener justicia, recibir reparaciones y garantías de no repetición", agregó.

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El Alto Comisionado también consideró la falta de transparencia y de claridad sobre las circunstancias en que se han dado dichas muertes bajo la custodia de ICE. Las muertes de estos migrantes se dan en medio de que el sistema norteamericano de detención de migrantes experimenta una rápida expansión.

Según ha mencionado el Türk, actualmente el ICE mantiene bajo custodia a más de 60.000 personas, frente a unas 40.000 a comienzos de 2025.

Por esta razón las autoridades de Estados Unidos prevén que la capacidad de los centros de detención se puede ampliar hasta 90.000 plazas antes finales de 2026.

En un informe publicado el jueves, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights señalaron que la tasa de mortalidad entre los detenidos del ICE entre enero de 2025 y enero de 2026 aumentó 140% respecto al año anterior.

El funcionario de la ONU aseguró que las personas detenidas, entre las que están niños y personas médicamente vulnerables, se enfrentan con frecuencia a tratos inhumanos, como un acceso insuficiente a los alimentos y la atención sanitaria.

Además, apunto que estos detenidos también están expuestos a los brotes epidémicos que hay en los centros de detención.

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