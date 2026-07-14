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Martes, 14 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Tragedia en Venezuela: cifra de muertos por los terremotos sube a 4.734

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Venezuela (EFE)
Terremoto en Venezuela (EFE)
El balance fue difundido en Telegram por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En las últimas horas se movió nuevamente el balance de muertos por el doble sismo que golpeó el norte de Venezuela hace casi tres semanas alcanzó.

Según el parte oficial más reciente, ya son 4.700 las víctimas mortales, en tanto el número de heridos se mantiene cerca de 17.000.

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Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio sacudieron el norte del país, en especial el costero estado La Guaira, vecino de la capital.

El balance fue difundido en Telegram por el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien asegura que la mayoría de estos lesionados fueron dados de alta.

Aunque las autoridades de la dictadura evitan hablar de desaparecidos, la señala ONU esa cifra podría llegar hasta los 50.000, en lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

Cabe recordar que la alta cifra de afectados se debe a que el desastre afectó más de 800 edificios, de los cuales 190 colapsaron.

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En La Guaira, la zona cero del desastre, los damnificados se instalaron en estadios, canchas, plazas, incluso aceras, donde voluntarios brindan atención médica y les donan alimentos.

Mientras tanto, pese a la llegada de cuantiosa ayuda humanitaria, aún casi 21.000 personas viven en campamentos provisorios.

Decenas de personas todavía buscan los restos de sus familiares entre las ruinas, al tiempo que retroexcavadoras adelantan labores de remoción de escombros para dar con cadáveres mientras la esperanza se va esfumando con el paso del tiempo.

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