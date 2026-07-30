Incendio en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Caracas dejó varias personas afectadas por el humo

La mañana de este jueves, un incendio se registró en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en Caracas, Venezuela.

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Según reportes, la situación dejó cinco personas afectadas por el humo sin reportar víctimas graves.

El siniestro fue controlado por los cuerpos de emergencia, que, a su vez, realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego se reactivara.

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El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó a través de sus redes sociales que las llamas se originaron en una feria escolar instalada en el área de usos múltiples, ubicada en el nivel C1 del centro comercial.

Como parte del operativo, las autoridades ordenaron abrir todos los accesos del recinto para facilitar la salida del humo, mientras los bomberos culminaban las labores de extinción.

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Al lugar también acudieron comisiones de Protección Civil, Salud Chacao y la Policía Municipal.

Asimismo, las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar trasladarse al CCCT hasta que finalicen las acciones para atender por completo la emergencia.

El Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) es uno de los complejos urbanos, de oficinas y comerciales más icónicos y concurridos de Caracas, ubicado en la urbanización Chuao, municipio Chacao.