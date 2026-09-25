Mientras Delcy Rodríguez interviene en la ONU, la libertad de expresión en Venezuela sigue coartada

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino en la 81 Asamblea de la ONU en Nueva York y habló de "un proceso de transformación democrática para el renacer" del país. Además, de "un proceso ordenado, institucional y verificado para construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo". Sin embargo, mientras Rodríguez tiene la oportunidad de intervenir en la ONU, la libertad de expresión en Venezuela sigue coartada.