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Mientras Delcy Rodríguez interviene en la ONU, la libertad de expresión en Venezuela sigue coartada

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino en la 81 Asamblea de la ONU en Nueva York y habló de "un proceso de transformación democrática para el renacer" del país. Además, de "un proceso ordenado, institucional y verificado para construir un país más libre para todos, más próspero y más reconciliado consigo mismo". Sin embargo, mientras Rodríguez tiene la oportunidad de intervenir en la ONU, la libertad de expresión en Venezuela sigue coartada.

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