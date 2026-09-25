Duros y contundentes golpes: De la Espriella extradita a Araña a EE. UU. mientras captura a alias Yolima

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sigue dando duros y contundentes golpes contra la criminalidad en Colombia. Recientemente, el mandatario anunció la extradición a Estados Unidos de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera, estructura criminal vinculada a las disidencias de las FARC. El Gobierno anterior del expresidente Gustavo Petro había suspendido la extradición del criminal, argumentando "compromisos con el desmantelamiento de la violencia". Sin embargo, la llegada de De la Espriella a la Presidencia marcó un cambio de política. Por otro lado, las autoridades lograron dar captura a alias Yolima, señalada como la pareja sentimental de alias Pinocho, el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).