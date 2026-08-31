Brasil y Estados Unidos retoman el diálogo sobre aranceles tras llamada que sostuvieron hace unos días Lula y Trump

Brasil y Estados Unidos han retomado este lunes las negociaciones comerciales para tratar de resolver la disputa que se provocó por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a productos brasileños, en una nueva etapa de diálogo que empezó luego de una conversación telefónica entre Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de los Estados Unidos.

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La reunión se hizo de forma virtual entre el ministro brasileño de Desarrollo, Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, el canciller Mauro Vieira y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Al finalizar dicha llamada, las dos partes acordaron dejar abiertas las conversaciones y hacer nuevas reuniones técnicas y ministeriales.

No obstante, no se anunció ningún acuerdo para disminuir o eliminar los aranceles. Brasil sostiene su rechazo a las medidas estadounidenses y mantiene que han sido aplicadas de manera injusta y discriminatoria.

La reanudación del diálogo se pudo hacer tras la llamada entre Lula y Trump del pasado 21 de agosto. En el transcurso de esa conversación, que duró cerca de una hora y 20 minutos, el presidente brasileño ha cuestionado las razones usadas por Washington para imponer las tarifas.

Según Reuters, Lula calificó de “alegaciones infundadas” los argumentos de Estados Unidos y sostuvo que las medidas perjudicaban a consumidores brasileños y a estadounidenses. Trump, por su parte, piensa también en la necesidad de mantener los vínculos comerciales y propuso que los equipos de los dos países retomaran las negociaciones.

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La administración norteamericana impuso en julio nuevas tarifas en productos provienen de Brasil. Entre ellas se encuentra un arancel adicional de 25%, vinculado por Washington a supuestas prácticas comerciales poco leales en sectores que tienen consigo el sistema de pagos Pix, el acceso al mercado de etanol, la propiedad intelectual y cuestiones ambientales.

A esa medida se añadió otra sobretasa de 12,5%, esta con relación en acusaciones estadounidenses sobre el combate al trabajo forzado. Igualmente, las tarifas afectan a miles de productos brasileños y reflejan una importante amenaza para las exportaciones del país a Estados Unidos.

El gobierno de Lula de nuevo cuestiona las razones usadas por Washington en la reunión de este lunes. En una nota conjunta, los ministerios brasileños aseguraron que las justificaciones de los Estados Unidos no corresponden con las prácticas comerciales de Brasil y calificaron de “injusto” el tratamiento recibido.