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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella aseguró que cabecilla dado de baja participó en la macabra estrategia del voto fusil: "Era el responsable de las peores acciones terroristas"

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - EFE
Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - EFE
Asimismo, el presidente aseguró que alias El Tigre también era encargado de crímenes como el reclutamiento forzado.

Dentro del balance que dio el presidente Abelardo De La Espriella sobre la Operación Azarías, que ejecutó la Fuerza Pública siguiendo sus órdenes, un detalle llamó la atención.

Este detalle tiene que ver con una de las pruebas que sustentarían la existencia de la macabra estrategia del voto fusil, la cual se habría puesto en marcha en varias regiones del país para interferir en el voto popular durante las pasadas elecciones presidenciales.

En la declaración que dio el presidente Abelardo de la Espriella, puso en evidencia a alias El Tigre como uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc que habría servido para ese plan del voto fusil. Alias El Tigre fue dado de baja en un bombardeo que ordenó De La Espriella en el departamento del Guaviare.

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“Yo no vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños y pretenden imponer su ley por medio de las armas y la dinamita. Vine a derrotarlos, como lo prometí en campaña. Ahora, comparezco ante el pueblo con el señor ministro de Defensa y la cúpula militar y policial para informarle a la opinión pública de uno de los golpes más importantes que ha dado nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años”, expresó De La Espriella.

Asimismo, el mandatario afirmó que este golpe quedará marcado en la historia de Colombia y que es el comienzo de muchos más.

Este golpe contra el terrorismo de las Farc quedará inscrito para siempre en las páginas de la historia de Colombia. Y es apenas el comienzo, porque vamos por más. En el municipio de Miraflores, aquí, en el departamento del Guaviare, se llevó a cabo la Operación Azarías”, aseveró.

Además, De la Espriella afirmó que este hombre era responsable de las peores acciones en varios lugares del país.

Ese narcoterrorista que fue dado de baja. Tigre o Pintado era el responsable de las peores acciones terroristas en los departamentos de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá”.

Del mismo modo, el presidente aseguró que este bombardeo sacó de circulación a una de las personas que realizaba ataques contra el Ejército y la Armada Nacional.

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Ese miserable que hoy hemos sacado de circulación perpetró ataques contra hombres del Ejército y de la Armada Nacional. Durante las elecciones, en el marco de la estrategia del voto fusil que puso en marcha el régimen anterior para torcer el veredicto popular, este delincuente emboscó una unidad que se desplazaba para precisamente proteger el voto libre de los ciudadanos”, detalló el jefe de Estado.

Finalmente, el presidente, en el video que publicó en sus redes sociales con los detalles de la Operación Azarías, aseguró que alias El Tigre era autor de crímenes como el reclutamiento forzado.

“El narcoterrorista dado de baja era el autor de uno de los crímenes más miserables que se puede cometer, el reclutamiento forzado”.

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