Régimen de Delcy vuelve a incumplir: continúa la censura a medios, mientras cierra ciclo de diálogos

Una semana después del anuncio oficial de desbloqueo de medios de comunicación digitales en Venezuela, la realidad muestra un panorama distinto: únicamente 18 dominios han recuperado completamente el acceso, mientras 72 medios permanecen censurados en el país. Paralelamente, este viernes concluye el segundo ciclo de conversaciones en la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional y la delegación gubernamental, celebradas en el Hotel Meliá de Caracas.