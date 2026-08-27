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Emiliano Martínez

Dan como un hecho fichaje del portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez por un grande europeo y saldría del Aston Villa

agosto 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Dibu Martínez | Foto: EFE
Dibu Martínez | Foto: EFE
De acuerdo con información publicada por The Telegraph ambos clubes habrían alcanzado un acuerdo para el traspaso del ‘Dibu’ Martínez por 7.5 millones de libras.

El futuro del portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez parece alejarse definitivamente del Aston Villa. Según reportes de la prensa británica, el portero argentino ya habría concretado su traspaso al Chelsea en una operación que ha captado la atención del fútbol europeo en las últimas horas.

De acuerdo con información publicada por The Telegraph ambos clubes habrían alcanzado un acuerdo para el traspaso del ‘Dibu’ Martínez por 7.5 millones de libras. La operación respondería a una petición expresa del entrenador Xabi Alonso, quien habría solicitado como prioridad la incorporación de un nuevo guardameta debido a su insatisfacción con el desempeño del español Robert Sánchez.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 no fue incluido en la convocatoria de Unai Emery para el partido inaugural de la Premier League, en el que Aston Villa cayó 4-0 ante Brighton & Hove Albion el pasado fin de semana. Además, según el reporte del diario británico, Martínez se mantiene entrenando apartado del resto del plantel mientras se define su situación contractual.

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Durante el último año, el arquero de 33 años estuvo vinculado con otros grandes clubes europeos como Manchester United y la Juventus. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades llegó a concretarse y el guardameta permaneció en el conjunto dirigido por Unai Emery, donde conquistó la Europa League.

La salida del portero argentino se habría facilitado por la reciente incorporación de Zion Suzuki al plantel del Aston Villa. El guardameta japonés, quien fue titular con su selección durante la Copa del Mundo 2026, llegó procedente del Parma de la Serie A italiana y ya apareció entre los suplentes en el primer partido de la temporada.

Con la llegada de Suzuki, el Aston Villa sumó una alternativa de garantías para la portería, lo que habría allanado el camino para la salida de Martínez. El japonés representaría la continuidad deportiva que el club necesita mientras el argentino emprende un nuevo desafío en su carrera.

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El posible fichaje del ‘Dibu’ por el Chelsea representaría un movimiento significativo en el mercado de pases inglés, incorporando a Stamford Bridge a uno de los porteros más destacados del fútbol mundial en los últimos años. Su experiencia en momentos de alta presión y su papel protagónico en la conquista del Mundial con Argentina serían activos valiosos para las aspiraciones del equipo londinense.

El traspaso aún debe completar los trámites administrativos correspondientes, pero todo indica que Martínez vestirá próximamente la camiseta azul del Chelsea en una nueva etapa de su consolidada carrera profesional.

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