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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Chavismo

La tibia respuesta del hijo del dictador Nicolás Maduro al ser consultado si el chavismo traicionó a su padre el 3 de enero

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura y traslado del dictador Nicolás Maduro / Nicolás Maduro Guerra, hijo del tirano venezolano - Fotos: X / EFE
Captura y traslado del dictador Nicolás Maduro / Nicolás Maduro Guerra, hijo del tirano venezolano - Fotos: X / EFE
Nicolás Maduro lleva poco más de 9 meses tras las rejas, tras su captura y extracción por la fuerza militar de EE. UU.

Recientemente, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, fue consultado en una entrevista si a su padre lo traicionó su entorno cercano el pasado 3 de enero.

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Puntualmente, le preguntaron si la captura del tirano fue ejecutada por la acción unilateral de Estados Unidos o por la traición del chavismo.

Ante el cuestionamiento, el también conocido como 'Nicolasito' respondió: "Se responderá en un momento histórico".

"Estamos construyendo una Venezuela donde el conflicto político se resuelva por las vías democráticas", agregó.

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Maduro (padre) se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.

Este dictador enfrenta cargos penales federales en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero de 2026.

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Entre ellos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Nicolás Maduro lleva poco más de 9 meses tras las rejas, tras su captura y extracción por la fuerza militar de EE. UU.

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