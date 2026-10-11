El nuevo mensaje "desafiante" de Maduro desde prisión: "La mentira y la injusticia serán vencidas"

Este domingo 11 de octubre, publicaron una breve carta del dictador venezolano Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Instagram.

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En el mencionado posteo se lee: "Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible".

Posteriormente, de manera desafiante, el tirano sostuvo: "Tenemos la certeza de que la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios, que nos ama cada vez con más intensidad".

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"Cilia y yo agradecemos las enormes muestras de amor y acompañamiento que hemos recibido durante los días que transcurren", continuó.

Finalmente, dijo: Sigamos en ORACIÓN Y ACCIÓN, en las calles, las paredes y los hogares. ¡Vaya nuestro abrazo y bendiciones para todas y todos! ¡Gracias infinitas!".

Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.

Nicolás Maduro enfrenta cargos penales federales en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero de 2026.

Entre ellos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para cometer, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos.