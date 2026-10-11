NTN24
Domingo, 11 de octubre de 2026
Domingo, 11 de octubre de 2026
Nicolás Maduro

El nuevo mensaje "desafiante" de Maduro desde prisión: "La mentira y la injusticia serán vencidas"

octubre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto de referencia: EFE
Nicolás Maduro, dictador venezolano - Foto de referencia: EFE
Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

Este domingo 11 de octubre, publicaron una breve carta del dictador venezolano Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Instagram.

o

En el mencionado posteo se lee: "Avanza el mes de octubre, siempre lleno de la fuerza de la historia que escribimos desde nuestra verdad irrefutable y desde la palabra irresistible".

Posteriormente, de manera desafiante, el tirano sostuvo: "Tenemos la certeza de que la mentira y la injusticia serán vencidas por la luz de nuestra verdad y la fuerza de Dios, que nos ama cada vez con más intensidad".

o

"Cilia y yo agradecemos las enormes muestras de amor y acompañamiento que hemos recibido durante los días que transcurren", continuó.

Finalmente, dijo: Sigamos en ORACIÓN Y ACCIÓN, en las calles, las paredes y los hogares. ¡Vaya nuestro abrazo y bendiciones para todas y todos! ¡Gracias infinitas!".

Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.

o

Nicolás Maduro enfrenta cargos penales federales en Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero de 2026.

Entre ellos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para cometer, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como uso y portación de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Dictadura

Mensaje

Prisión

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Más de 400 edificaciones resultaron afectadas en Panamá por el terremoto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La estructura del régimen que hoy encabeza Delcy se mantiene intacta": exprisionero político venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Actualidad

Ver más
Redadas de ICE - Foto de referencia: AFP
ICE

ICE aseguró que continúa con arrestos y deportaciones de inmigrantes: “Cada día ICE sale a deportar a inmigrantes ilegales criminales, nuestras comunidades se vuelven más seguras”

Traslado de Juan Guillermo Monsalve - Foto_ Inpec
Abelardo de la Espriella

“Ha violado sistemáticamente el régimen carcelario”: Abelardo ordenó el traslado de cárcel de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso del expresidente Uribe

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto EFE
Brasil

Lula amplía su ventaja sobre Flávio Bolsonaro a seis días de elecciones en Brasil pero el escenario es distinto de cara a segunda vuelta, según encuesta

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Redadas de ICE - Foto de referencia: AFP
ICE

ICE aseguró que continúa con arrestos y deportaciones de inmigrantes: “Cada día ICE sale a deportar a inmigrantes ilegales criminales, nuestras comunidades se vuelven más seguras”

Traslado de Juan Guillermo Monsalve - Foto_ Inpec
Abelardo de la Espriella

“Ha violado sistemáticamente el régimen carcelario”: Abelardo ordenó el traslado de cárcel de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso del expresidente Uribe

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - Foto EFE
Brasil

Lula amplía su ventaja sobre Flávio Bolsonaro a seis días de elecciones en Brasil pero el escenario es distinto de cara a segunda vuelta, según encuesta

María Corina Machado-Foto: EFE
María Corina Machado

"Yo voy a regresar muy pronto a mi país": María Corina Machado habla de su retorno a Venezuela tras varios intentos en los últimos días

Diosdado Cabello/ ELN - Fotos de referencia AFP
Diosdado Cabello

Estos son los brutales vínculos entre el ELN y Diosdado Cabello recogidos en documentos oficiales

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, destaca en NTN24 "acciones contundentes" de Abelardo de la Espriella "para preservar el orden"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino

La Federación Suiza de Fútbol retira su apoyo a Gianni Infantino como presidente de la FIFA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023