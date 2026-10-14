NTN24
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Miércoles, 14 de octubre de 2026
Nicolás Maduro

Juez llama a Nicolás Maduro y Cilia Flores a comparecer ante tribunal de Nueva York este jueves 15 de octubre por nuevos cargos de torturas

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Bocetos de Cilia Flores y Nicolás Maduro de Jane Rosenberg - Fotos EFE
Bocetos de Cilia Flores y Nicolás Maduro de Jane Rosenberg - Fotos EFE
NTN24 tuvo acceso a un documento judicial en el que se confirma la fecha de la comparecencia.

Un juez federal ordenó, según conoció NTN24 mediante un documento judicial, que Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán que comparecer este jueves ante el tribunal de Nueva York por los nuevos cargos de tortura con los que fueron acusados la semana pasada.

Estados Unidos imputó el pasado jueves un nuevo cargo contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer tortura contra opositores políticos y ciudadanos norteamericanos según una nueva acusación presentada ante un tribunal federal de Nueva York.

o

El documento judicial sostiene que Maduro y Flores participaron en un sistema de represión que, de acuerdo con los fiscales, buscaba “socavar la democracia venezolana y afianzarse en el poder” mediante violencia contra la oposición política, detenciones arbitrarias y torturas contra personas detenidas, incluidos ciudadanos de Estados Unidos.

Cabe resaltar que la nueva imputación detalla, además, las prácticas de tortura que, según la acusación, fueron utilizadas durante el periodo en el que Maduro estuvo al frente del régimen venezolano. Entre ellas, menciona descargas eléctricas, golpes, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y celdas de castigo.

Los fiscales también señalaron presuntos métodos de tortura psicológica, entre ellos, amenazas contra los familiares de los detenidos, incluidos sus hijos.

La acusación afirma que Maduro habría autorizado el uso de estas prácticas y supervisado un sistema destinado a perseguir y reprimir a quienes eran considerados opositores.

Este nuevo cargo se suma a las acusaciones que Maduro y Flores ya enfrentaban en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Ambos fueron capturados por fuerzas de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

 

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Cilia Flores

Tortura

Cae Maduro en Venezuela

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Tendrá que dar las evidencias en Colombia o en Estados Unidos": asegura el abogado de Eva Ferrer, quien señala a Verónica Alcocer de tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Venezuela hoy es un país desnutrido": experta ante indignantes declaraciones de Delcy Rodríguez en Roma

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Son hechos muy graves": Álvaro Leyva aportó documentación contra Gustavo Petro a la embajada de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La víctima número 6 presentada en el indictment contra Maduro es Fernando Albán? Abogado responde

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Golpe al crimen en Colombia: cae a alias ‘Mateo’, presunto miembro del grupo delincuencial La Agonía en Medellín

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

“Pronto tendremos a Diosdado también": la advertencia del senador Giménez al régimen venezolano

Abelardo de la Espriella y Ana Pineda - AFP
Abelardo de la Espriella

Rechazo en Colombia a ataques del caricaturista 'Matador' a la esposa del presidente De la Espriella

Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez | Fotos: AFP
Gobierno de España

"Ha puesto al gobierno de España al servicio de una dictadura": senador del PP sobre el 'Delcygate'

Foto referencia | AFP
Carro bomba

Cauca bajo fuego: nuevo ataque terrorista con carro bomba sacude a Colombia

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura chavista - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello estaría colaborando con la justicia de EE. UU. para ser sacado de Venezuela a uno de estos dos países

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Vladímir Putin
Vladímir Putin

Putin eleva el tono con Europa y Ucrania a un nivel crítico: amenazó con utilizar "todo tipo de armas", incluidas nucleares, si atacan Kaliningrado

Bedminster (Estados Unidos), 13/08/2023.- el ex presidente estadounidense Donald J. Trump se encuentra en el tee box 16 para ver a los últimos grupos de la tercera ronda jugar en el torneo de golf LIV en el Trump National Golf Club Bedminster en Bedminster , Nueva Jersey, EE.UU., 13 de agosto de 2023. EFE
Donald Trump

La razón por la que Trump quiere convertir su club de golf de Florida en una residencia presidencial

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Venezuela ahora es grande": Trump dice que está ayudando a los venezolanos a hacerse ricos otra vez

Vladímir Putin
Vladímir Putin

Putin eleva el tono con Europa y Ucrania a un nivel crítico: amenazó con utilizar "todo tipo de armas", incluidas nucleares, si atacan Kaliningrado

Bedminster (Estados Unidos), 13/08/2023.- el ex presidente estadounidense Donald J. Trump se encuentra en el tee box 16 para ver a los últimos grupos de la tercera ronda jugar en el torneo de golf LIV en el Trump National Golf Club Bedminster en Bedminster , Nueva Jersey, EE.UU., 13 de agosto de 2023. EFE
Donald Trump

La razón por la que Trump quiere convertir su club de golf de Florida en una residencia presidencial

Bomberos de Cojedes y Protección Civil - Fotos: X
Accidente

Accidente laboral en un contenedor de granos en Cojedes deja un muerto y dos heridos

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Rodeada de escoltas, en camioneta de lujo e ignorando a periodistas: se conoce indignante video de Delcy Rodríguez en Nueva York

USS Abraham Lincoln - Foto AFP
Portaviones

Jefe del Pentágono visitó el portaviones Abraham Lincoln a su regreso de Irán tras denuncias por condiciones de los militares

Abelardo de la Espriella/ Militares en el Valle - Fotos AFP/ Ejército de Colombia
Abelardo de la Espriella

Así fue el despliegue de 300 soldados que envió De la Espriella a combatir el crimen en el Valle

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023