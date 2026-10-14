Juez llama a Nicolás Maduro y Cilia Flores a comparecer ante tribunal de Nueva York este jueves 15 de octubre por nuevos cargos de torturas

Un juez federal ordenó, según conoció NTN24 mediante un documento judicial, que Nicolás Maduro y Cilia Flores tendrán que comparecer este jueves ante el tribunal de Nueva York por los nuevos cargos de tortura con los que fueron acusados la semana pasada.

Estados Unidos imputó el pasado jueves un nuevo cargo contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer tortura contra opositores políticos y ciudadanos norteamericanos según una nueva acusación presentada ante un tribunal federal de Nueva York.

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El documento judicial sostiene que Maduro y Flores participaron en un sistema de represión que, de acuerdo con los fiscales, buscaba “socavar la democracia venezolana y afianzarse en el poder” mediante violencia contra la oposición política, detenciones arbitrarias y torturas contra personas detenidas, incluidos ciudadanos de Estados Unidos.

Cabe resaltar que la nueva imputación detalla, además, las prácticas de tortura que, según la acusación, fueron utilizadas durante el periodo en el que Maduro estuvo al frente del régimen venezolano. Entre ellas, menciona descargas eléctricas, golpes, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y celdas de castigo.

Los fiscales también señalaron presuntos métodos de tortura psicológica, entre ellos, amenazas contra los familiares de los detenidos, incluidos sus hijos.

La acusación afirma que Maduro habría autorizado el uso de estas prácticas y supervisado un sistema destinado a perseguir y reprimir a quienes eran considerados opositores.

Este nuevo cargo se suma a las acusaciones que Maduro y Flores ya enfrentaban en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Ambos fueron capturados por fuerzas de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.