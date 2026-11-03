Haas confirma que Esteban Ocon no correrá más en el equipo tras el escándalo de México y anuncia a su sorpresivo reemplazante para la Fórmula 1

La escudería TGR Haas F1 Team confirmó este martes que el piloto francés Esteban Ocon no volverá a competir bajo su estructura en lo que resta del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de esta temporada, con la conclusión de su ciclo tras los incidentes internos ocurridos durante el fin de semana del Gran Premio de México.

Ante la vacante generada y la imposibilidad del japonés Ryo Hirakawa de estar presente este fin de semana debido a sus compromisos en la definición del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Monza, el equipo norteamericano optó por adelantar el estreno oficial del brasileño Rafael Camara, quien tenía previsto debutar de manera titular la próxima temporada.

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“TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026. Rafael Camara ahora será compañero de equipo de Ollie Bearman en el Gran Premio de San Pablo”, informó la escuadra a través de un comunicado oficial.

Camara, de 21 años y actual líder del certamen de la Fórmula 2 tras consagrarse campeón de la Fórmula 3 en 2025, se convertirá junto a Gabriel Bortoleto en uno de los representantes locales que competirán frente a su afición en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, un hito que no ocurría para el automovilismo brasileño desde la temporada 2016.

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, señaló que la difícil determinación de prescindir de Ocon responde a la preservación de los intereses colectivos y la estabilidad interna de la estructura patrocinada por Toyota, con la clausura de este capítulo tras los cruces registrados en territorio mexicano.

De este modo, Rafael Camara asumirá el asiento junto a Ollie Bearman en el Gran Premio de San Pablo para iniciar formalmente su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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El piloto brasileño continuaría en Las Vegas el próximo 21 de noviembre, mientras que Hirakawa retornaría para las últimas dos fechas en Catar y Abu Dabi, con la salvedad de que estas carreras podrían verse afectadas por la tensión geopolítica en Oriente Medio.