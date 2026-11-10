México frena una nueva caravana migrante rumbo a Estados Unidos: por lo menos 40 personas habrían sido detenidas

Las autoridades de México impidieron el progreso de una nueva caravana de cerca de 100 migrantes centroamericanos que buscaba atravesar el país para llegar a Estados Unidos. El operativo se realizó el martes 10 de noviembre en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, y dejó alrededor de 40 personas detenidas, según reportes de medios locales que fueron citados por la agencia AFP.

En el procedimiento participaron integrantes de la Guardia Nacional, funcionarios del Instituto Nacional de Migración y policías estatales. Los agentes atravesaron sus vehículos en una carretera para que se pudiese impedir que el grupo siguiera su recorrido tras cruzar el río Suchiate, que marca parte de la frontera entre Guatemala y México.

Imágenes divulgadas por la prensa local mostraron a los migrantes corriendo mientras eran rodeados por los uniformados. Según los reportes recogidos desde Tapachula, unas 40 personas fueron capturadas en la intervención.

La agencia AFP indicó que intentó obtener una confirmación oficial del Instituto Nacional de Migración sobre las detenciones, pero no había recibido respuesta al momento de publicar la información. Por esta razón, la cifra de personas retenidas son correspondientes a los reportes locales y no a un reporte confirmado por las autoridades.

El operativo sucedió a solo unos días luego de que otro grupo, mucho más numeroso, cruzara la frontera entre Guatemala y México sin encontrar resistencia. Según AFP, alrededor de 1.000 migrantes entraron el domingo por la noche y llegaron a Tapachula, donde se instalaron para descansar antes de tratar de continuar hacia el norte.

Ese contingente contempla llegar a Estados Unidos, pero el tránsito por territorio mexicano sigue sujeto a controles migratorios y las posibilidades de completar el recorrido son inciertas. La llegada a México no quiere decir que sus integrantes consiguieron cruzar la frontera norteamericana.

La nueva movilización se suma a otras caravanas que partieron desde Centroamérica en los últimos meses. Desde septiembre se registraron tres grupos de este tipo. Los dos anteriores se disolvieron por las autoridades migratorias mexicanas previo a que pudieran salir de Chiapas, después de que se les otorgaran permisos de estancia temporal.

El movimiento de migrantes igualmente ocurre en medio de un cambio en el escenario político de los Estados Unidos. La derrota electoral del Partido Republicano de Donald Trump y la pérdida de su mayoría en el Congreso incrementaron las expectativas de algunas personas que buscan llegar a ese país.

VEA TAMBIÉN Esta es la enorme cifra de dinero que podría recibir la esposa del CEO de Nvidia tras infidelidad si se divorcia del empresario o

No obstante, el resultado de las elecciones legislativas no significa una apertura automática de la frontera ni cambia por sí mismo los requisitos migratorios. La política de control fronterizo sigue bajo la administración del presidente Donald Trump.

La migración en caravanas está siendo una constante en la región en los últimos años. Para quienes participan en estos desplazamientos, el recorrido es una alternativa para buscar mejores condiciones de vida, pero también los expone a operativos, detenciones y dificultades para avanzar por México.

De momento, el nuevo grupo se encontró con un bloqueo de las autoridades mexicanas en Chiapas, mientras otra caravana se encuentra en Tapachula a la espera de continuar su camino a Estados Unidos.