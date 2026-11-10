NTN24
Martes, 10 de noviembre de 2026
Martes, 10 de noviembre de 2026
Frontera con México

México frena una nueva caravana migrante rumbo a Estados Unidos: por lo menos 40 personas habrían sido detenidas

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Migrantes en México (EFE)
Migrantes en México (EFE)
La Guardia Nacional y agentes migratorios bloquearon el avance de unos 100 centroamericanos en Chiapas, días después del ingreso de otro grupo numeroso.

Las autoridades de México impidieron el progreso de una nueva caravana de cerca de 100 migrantes centroamericanos que buscaba atravesar el país para llegar a Estados Unidos. El operativo se realizó el martes 10 de noviembre en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, y dejó alrededor de 40 personas detenidas, según reportes de medios locales que fueron citados por la agencia AFP.

o

En el procedimiento participaron integrantes de la Guardia Nacional, funcionarios del Instituto Nacional de Migración y policías estatales. Los agentes atravesaron sus vehículos en una carretera para que se pudiese impedir que el grupo siguiera su recorrido tras cruzar el río Suchiate, que marca parte de la frontera entre Guatemala y México.

Imágenes divulgadas por la prensa local mostraron a los migrantes corriendo mientras eran rodeados por los uniformados. Según los reportes recogidos desde Tapachula, unas 40 personas fueron capturadas en la intervención.

La agencia AFP indicó que intentó obtener una confirmación oficial del Instituto Nacional de Migración sobre las detenciones, pero no había recibido respuesta al momento de publicar la información. Por esta razón, la cifra de personas retenidas son correspondientes a los reportes locales y no a un reporte confirmado por las autoridades.

El operativo sucedió a solo unos días luego de que otro grupo, mucho más numeroso, cruzara la frontera entre Guatemala y México sin encontrar resistencia. Según AFP, alrededor de 1.000 migrantes entraron el domingo por la noche y llegaron a Tapachula, donde se instalaron para descansar antes de tratar de continuar hacia el norte.

Ese contingente contempla llegar a Estados Unidos, pero el tránsito por territorio mexicano sigue sujeto a controles migratorios y las posibilidades de completar el recorrido son inciertas. La llegada a México no quiere decir que sus integrantes consiguieron cruzar la frontera norteamericana.

La nueva movilización se suma a otras caravanas que partieron desde Centroamérica en los últimos meses. Desde septiembre se registraron tres grupos de este tipo. Los dos anteriores se disolvieron por las autoridades migratorias mexicanas previo a que pudieran salir de Chiapas, después de que se les otorgaran permisos de estancia temporal.

El movimiento de migrantes igualmente ocurre en medio de un cambio en el escenario político de los Estados Unidos. La derrota electoral del Partido Republicano de Donald Trump y la pérdida de su mayoría en el Congreso incrementaron las expectativas de algunas personas que buscan llegar a ese país.

o

No obstante, el resultado de las elecciones legislativas no significa una apertura automática de la frontera ni cambia por sí mismo los requisitos migratorios. La política de control fronterizo sigue bajo la administración del presidente Donald Trump.

La migración en caravanas está siendo una constante en la región en los últimos años. Para quienes participan en estos desplazamientos, el recorrido es una alternativa para buscar mejores condiciones de vida, pero también los expone a operativos, detenciones y dificultades para avanzar por México.

De momento, el nuevo grupo se encontró con un bloqueo de las autoridades mexicanas en Chiapas, mientras otra caravana se encuentra en Tapachula a la espera de continuar su camino a Estados Unidos.

Temas relacionados:

Frontera con México

México

Migrantes

Caravana de migrantes

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Más de 20 sargentos del GNB vinculados al caso “Cotiza” se declararon en huelga de hambre indefinida

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con mirada perdida y un notable deterioro de salud: así fue la reaparición del dictador Daniel Ortega

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Escándalo amoroso desató crisis de seguridad en Estados Unidos: CEO de Nvidia en la mira de la CIA y el FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

“La siguiente etapa en Venezuela son las elecciones, ya no se puede postergar más”: Expresidentes del Grupo IDEA

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump asegura que pronto terminará el conflicto con el régimen de Irán y que ataques no son necesarios

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

"La única manera de defenderse de dictaduras es a través de Gobiernos que cumplan la Constitución": Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de mansión de pandillero en Haití-Foto: Cortesía
Haití

Dicho y hecho: así fue el contundente ataque de Nayib Bukele a mega mansión de cabecilla en Haití

María Corina Machado | Fotos: AFP
Regimen chavista

"A Venezuela la vamos a ver libre": contundente mensaje de Jeanine Áñez sobre fin de la dictadura chavista

Delegación de diálogo de Dinorah Figuera con el régimen venezolano / FOTO: Redes Sociales
Dinorah Figuera

El cuarto ciclo de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen venezolano ya tendría fecha

Boceto judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores - EFE
Juicio contra Maduro

Defensa de Maduro vende a temidos colectivos chavistas como supuestas "organizaciones inofensivas" por la ecología, el deporte y los derechos humanos

Ilustración de audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE
Cilia Flores

"Recibí asfixias": víctima responde a Maduro y Flores, quienes buscan que les quiten cargos de tortura

Más de Actualidad

Ver más
Museo Nacional de Bogotá - AFP
Museo Nacional

"El Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito": ministra Paola Holguín se pronunció sobre el desmonte de obras del Museo Nacional tras orden de De la Espriella

María Corina Machado y Diosdado Cabello | Foto: EFE
Antonio Ledezma

"Diosdado habla de pelear, María Corina habla de triunfar": Antonio Ledezma tras amenazas del dos del régimen

Meghan Markle
Meghan Markle

Padre de Meghan Markle es investigado por presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores; su hija reveló que se alejó para "proteger" a sus hijos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Museo Nacional de Bogotá - AFP
Museo Nacional

"El Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito": ministra Paola Holguín se pronunció sobre el desmonte de obras del Museo Nacional tras orden de De la Espriella

Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años
Colombia

Isabella Espinosa lleva a Baobab a la Ópera de París como primera marca latinoamericana en 300 años

María Corina Machado y Diosdado Cabello | Foto: EFE
Antonio Ledezma

"Diosdado habla de pelear, María Corina habla de triunfar": Antonio Ledezma tras amenazas del dos del régimen

Meghan Markle
Meghan Markle

Padre de Meghan Markle es investigado por presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores; su hija reveló que se alejó para "proteger" a sus hijos

Delcy Rodríguez y María Corina Machado | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Trump abre escenario de contienda electoral entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, y así reaccionan las encuestas

Rayo impactó un avión - Canva y redes sociales
Avión

Momento de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo en Sudamérica cuando un rayo impactó el avión: impactantes imágenes dejan ver el interior de la aeronave

Juan de Miguel | Foto: AFP
Futbolistas

“Tal vez reglamentar cómo pueden salir los porteros”: experto sobre caso de Jesús de Miguel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023