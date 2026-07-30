El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncia intimidación de PoliMonagas contra varios periodistas durante protesta en Maturín

Este jueves, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que funcionarios de la Policía del estado Monagas (PoliMonagas) ejecutaron acciones de intimidación y vigilancia contra siete periodistas en la ciudad de Maturín.

Según trasciende, los uniformados se dedicaron a fotografiar y grabar en video a los equipos de prensa que se encontraban haciendo su trabajo.

Los reporteros cubrían una protesta ciudadana motivada por las fallas eléctricas en las adyacencias de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), específicamente en la calle La Planta de Maturín.

De acuerdo con el reporte del SNTP en su cuenta de X, el hostigamiento comenzó justo después de que concluyeran las declaraciones de los manifestantes.

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Por otro lado, entre los integrantes de la concentración, un comerciante denunció que las fallas han ido en aumento y ahora se registran al menos dos interrupciones fuertes por día.

Dijo, en ese sentido, que la incesante situación le ha generado importantes pérdidas a su local comercial.

Yo trabajo vendiendo pollos beneficiados y se me quemó un freezer (congelador). ¿Quién me responde por eso, sabiendo lo caro que es comprar electrodomésticos?", cuestionó el comerciante.

Posteriormente, añadió: Hace poco tuve una pérdida porque se me pudrieron 36 pollos; de eso vivo, mantengo a mi familia y nadie se hace responsable”.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.