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Domingo, 27 de septiembre de 2026
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Vente Venezuela

Liberan a dirigente de Vente Venezuela que fue capturado por el régimen en Gran Rodada por la Libertad este domingo

septiembre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Torrealba fue liberado tras ser interceptado en Maracaibo por grupos policiales controlados por el régimen de Delcy Rodríguez.

Vente Venezuela confirmó hace pocos minutos que uno de sus dirigentes fue liberado tras estar por varias horas desaparecido luego de que la Guardia Nacional Bolivariana se lo llevó.

Se trata de Fernando Torrealba, miembro de Vente Zulia, quien fue detenido de manera arbitraria mientras participaba en la Gran Rodada por la Libertad, una movilización para pedir el regreso de María Corina Machado y exigir elecciones libres en Venezuela.

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De acuerdo con información de la agrupación política, Torrealba fue liberado tras ser interceptado en Maracaibo por grupos policiales controlados por el régimen de Delcy Rodríguez.

Fernando Torrealba, miembro de Vente Zulia, fue detenido de manera arbitraria por funcionarios de la Guardia Nacional (GNB), en horas de la mañana, mientras participaba pacíficamente en la gran rodada convocada a nivel nacional”, publicó más temprano Vente Venezuela al informar sobre su desaparición.

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Miles de ciudadanos venezolanos participaron este domingo en caravanas simultáneas en varios estados del país para exigir el retorno seguro de la líder de la democracia en el país, María Corina Machado, y el establecimiento de un cronograma electoral, así como elecciones presidenciales para 2027.

La movilización se desarrolló principalmente en Caracas, Zulia, Aragua, Carabobo y Miranda y fue convocada por el partido Vente Venezuela.

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