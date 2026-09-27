Impresionante movilización: así avanza la Gran Rodada en Venezuela por el regreso de María Corina Machado

Miles de ciudadanos venezolanos participaron este domingo en caravanas simultáneas en varios estados del país para exigir el retorno seguro de la líder de la democracia en el país, María Corina Machado, y el establecimiento de un cronograma electoral, así como elecciones presidenciales para 2027.

La movilización se desarrolló principalmente en Caracas, Zulia, Aragua, Carabobo y Miranda y fue convocada por el partido Vente Venezuela.

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Esta nueva manifestación del pueblo venezolano se produce días después de que Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, realizara una serie de intentos fallidos para regresar a Venezuela, según pudo conocer NTN24.

Cabe resaltar que la líder de la democracia reiteró su intención de retornar Impresionante movilización: así avanza la Gran Rodada en Venezuela por el regreso de María Corina Machadoal país durante su participación en el foro internacional "¿Dónde está y a dónde va la democracia en América?".

"Yo voy a regresar muy pronto a mi país y espero que desde allá podamos contar con las voces de todos ustedes, elevando con más fuerza que nunca la urgencia de un proceso electoral en el cual todos los venezolanos podamos expresarnos libremente", declaró Machado durante el evento.

La dirigente política también cuestionó los procesos de diálogo internacional, advirtiendo que "pueden terminar prolongando al régimen".

Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, expresó en El Informativo de NTN24 su satisfacción por la expresión pacífica de los manifestantes.

"El país está hastiado no solo precisamente de este tipo de atropellos ciudadanos, sino también de la cantidad de problemas que tiene la sociedad venezolana", señaló Alviarez, quien destacó los racionamientos eléctricos y el nivel de pobreza que alcanza el 85% según datos mencionados por la organización.

Las caravanas transcurrieron de forma pacífica, aunque se reportaron bloqueos policiales en el estado Carabobo.

Según Alviarez, tras negociaciones con las autoridades locales, los manifestantes pudieron continuar su recorrido sin incidentes mayores.

Los participantes portaban consignas exigiendo elecciones libres, la liberación de aproximadamente 350 presos políticos y garantías para el retorno de Machado.

La movilización coincide además con la conclusión de la segunda ronda de diálogo entre representantes del régimen venezolano y la Asamblea Nacional 2015.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen, confirmó que habrá "cuatro elecciones" según lo establece la Constitución: parlamentarias, de alcaldes, gobernadores y presidenciales. Sin embargo, no se conocen fechas específicas ni detalles sobre las garantías electorales.

Entre los acuerdos anunciados tras el diálogo figura la ampliación del desbloqueo de portales de noticias y medios digitales, así como el posible levantamiento de sanciones administrativas contra algunos periodistas, aunque sin precisar nombres ni plazos.

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Al ser consultado por NTN24 sobre el impedimento al regreso de Machado, Rodríguez evadió la pregunta y negó que el régimen venezolano hubiera impedido su retorno.

Los manifestantes también demandaron el restablecimiento de servicios básicos, especialmente el suministro eléctrico, que según testimonios recogidos sufre racionamientos diarios prolongados en todo el país.