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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Donald Trump

Trump anuncia "el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial" con el régimen de Venezuela

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez - Donald Trump
Delcy Rodríguez - Donald Trump
Según Trump, "esta transacción histórica duplica las reservas de petróleo estadounidenses".

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con el régimen de Venezuela.

Según el mandatario, es el "mayor acuerdo petrolero" de la historia, mismo que habla de 65.000 millones de barriles.

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"Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con el país de Venezuela sobre, ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!", señaló el presidente en su red social Truth.

Y agregó: "bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y, a través de una asociación con negocios privados, han asegurado el control mayoritario estadounidense de más de 65 MIL MILLONES DE BARRILES de reservas petroleras probadas en Venezuela, sin costo para el contribuyente estadounidense".

Según Trump, "esta transacción histórica DUPLICA las reservas de petróleo estadounidenses, aumenta en gran medida nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios del gas para todos los estadounidenses, en el futuro, al tiempo que ayuda a continuar para poner a Venezuela en un camino hacia un tremendo éxito y una gran prosperidad".

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"¡Esta transacción fortalecerá en gran medida la ya creciente relación entre Venezuela y los Estados Unidos!", finalizó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se pronunció sobre el acuerdo y aseguró que "es una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".

Y aseguró que para el pueblo venezolano, "este acuerdo traerá casi 100 mil millones de dólares en inversión privada, apoyará miles de empleos bien remunerados y impulsará la reconstrucción de la economía".

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