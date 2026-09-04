Sabalenka paró su partido en el US Open al detectar olor que venía desde la tribuna y se dirigió a la red: estas fueron sus palabras

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka detuvo por un instante el partido en el que, este viernes, se enfrentó contra la uzbeka Kamilla Rakhimova por la tercera ronda del US Open que se disputa en Nueva York.

Sabalenka paró el partido tras detectar un olor a marihuana. "Alguien está fumando marihuana. ¿Te molesta (hacer algo)? Porque es muy fuerte", pidió a la jueza de silla tras acercarse a la red.

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En la conferencia de prensa relató el breve intercambio que tuvo con los espectadores en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor del complejo.

"Les dije algo como: 'Chicos, pueden hacer lo que quieran, fumar lo que quieran, relajarse todo lo que puedan pero, por favor, no lo hagan cerca de las pistas de tenis’", explicó. "No sé si venía del público o de fuera, porque el viento lo lleva hacia el estadio. Solo espero que se fijen un poco más en esas cosas", mencionó.

La bielorrusa Aryna Sabalenka se instaló en los octavos de final del US Open en la apertura de la jornada del viernes, que deparaba un menú de lujo con el campeón Carlos Alcaraz y el regreso de Serena y Venus Williams en dobles.

Sabalenka, número uno mundial, dio cuenta de la uzbeka Kamilla Rakhimova (92 del planeta) por 6-3 y 6-4 en un caluroso mediodía en Nueva York.

La actual bicampeona firmó un inicio de partido ideal y, aunque Rakhimova ofreció mucha más resistencia en el segundo set, no concedió una sola pelota de break en una hora y 29 minutos de juego.

Su próximo obstáculo en los octavos de final del campeonato será una prueba dura. Tendrá que enfrentar a la norteamericana Taylor Townsend, quien gozará con el apoyo del público local.

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En los últimos años, numerosos tenistas se han pronunciado sobre el aroma a marihuana, cuyo consumo es legal en Nueva York desde 2021, que flota ocasionalmente en algunas pistas de Flushing Meadows.