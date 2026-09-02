“Esto crea más trabajos y prosperidad para los venezolanos”: secretario de Energía de EE. UU., en su llegada a Caracas, sobre el acuerdo petrolero

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó a Caracas para impulsar el polémico acuerdo petrolero entre ambos países, en un movimiento que marca un giro significativo en las relaciones bilaterales.

Durante sus declaraciones a la prensa tras su llegada, Wright enfatizó los objetivos de esta visita de alto nivel.

El Departamento de Energía de Estados Unidos difundió las declaraciones del secretario a través de sus redes sociales oficiales.

"Me alegra ver una prensa activa aquí en Venezuela. Espero ver más preguntas y respuestas mañana", aseguró en su llegada a la capital venezolana.

"Estos negocios de inversión en Venezuela son para crear paz, oportunidad y prosperidad para la gente de Venezuela y para la gente de los Estados Unidos", respondió al ser cuestionado sobre cuáles son los beneficios del acuerdo para la población del país.

"Esto reafirma la asociación entre los Estados Unidos y la gente de Venezuela. Creo que son muy buenos tiempos, ya que grandes inversiones fluyen por este país. Esto crea más trabajos, que empujan la presión salarial, crea oportunidades para la prosperidad de los venezolanos, y esto se multiplica", agregó.

"Cuando tienes confianza en el negocio y tienes inversión, se crean todas las oportunidades, no solo trabajos, sino oportunidades para los emprendedores", finalizó el funcionario.

VEA TAMBIÉN Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero o

Sin embargo, la visita y los acuerdos anunciados han generado controversia generalizada.

Varios usuarios cuestionaron la naturaleza de las negociaciones y los actores involucrados, muchos han planteado interrogantes sobre la participación de ciertos empresarios en estos acuerdos, específicamente mencionando al cuestionado Alejandro Betancourt.

La visita se produce en un contexto donde las relaciones energéticas entre ambos países podrían experimentar cambios significativos, aunque persisten dudas sobre la transparencia y los beneficiarios de estos acuerdos bilaterales.