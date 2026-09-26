"Yo voy a regresar muy pronto a mi país": María Corina Machado habla de su retorno a Venezuela tras varios intentos en los últimos días

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, aseguró en las últimas horas que regresará "muy pronto" a su país en medio de varios intentos que, según se han conocido, han sido siete en total en los últimos días.

La ganadora del Nobel de la Paz aseguró, además, que buscará "elevar con más fuerza" la urgencia de un proceso electoral en Venezuela.

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"Yo voy a regresar muy pronto a mi país (...) [para] elevar con más fuerza que nunca la urgencia de un proceso electoral, en el cual todos los venezolanos podamos expresarnos libremente", indicó durante su participación en el Foro internacional “¿Dónde está y a dónde va la democracia en América?" en conmemoración de los 25 años de la Carta Democrática Interamericana.

Machado también se refirió a la solicitud de elecciones en Venezuela e insistió en que espera que "aquellos compatriotas que están en el exterior también puedan votar y prepararnos ahora sí para un éxodo en sentido contrario", del cual dijo que sería "maravilloso".

"Para eso nos estamos preparando", resaltó.

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Cabe resaltar que en los últimos días, María Corina ha intentado ingresar a Venezuela desde Panamá al menos unas siete veces sin éxito.

Los últimos tres sucedieron en menos de 24 horas desde Panamá y mezclaron opciones marítimas y aéreas. EFE aseguró que el entorno de Machado cuenta al menos siete intentos desde que salió de Venezuela en diciembre del año 2025.

El periodista David Alandete, de ABC, acompañó parte de las operaciones realizadas hace poco tiempo y documentó los movimientos que acabaron frustrados. Una de las alternativas trataba de una travesía marítima desde Panamá, pero la embarcación no zarpó. Más adelante, el equipo buscó opciones aéreas con escalas en el Caribe, entre las que se encontraban Aruba y Curazao. Los planes igualmente no llegaron a concretarse.

El asesor de relaciones internacionales de Machado, Pedro Urruchurtu, sostuvo públicamente la existencia de los tres intentos más recientes. “En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos”, escribió en redes sociales. Su equipo asegura que Machado está en Panamá y que se le ha impedido retornar a Venezuela.