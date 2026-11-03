NTN24
Martes, 03 de noviembre de 2026
Martes, 03 de noviembre de 2026
Estados Unidos

"Las elecciones más importantes de nuestra vida": Trump previo a votaciones en las que este martes se renueva el Congreso en Estados Unidos

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump | Foto: EFE
El presidente republicano les pidió a sus seguidores imaginar que su nombre estaba en las papeletas, así como los demócratas contemplan recuperar las cámaras legislativas.

Los ciudadanos de Estados Unidos acuden este martes 3 de noviembre a las urnas para renovar parte del Congreso en unas elecciones de medio mandato que pueden llegar a convertirse en un duro revés para Donald Trump.

o

El presidente republicano pidió a sus seguidores movilizarse para evitar que los demócratas vayan a recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

“Son las elecciones más importantes de nuestra vida”, dijo Trump el lunes, en la víspera de la jornada electoral.

En otra entrevista televisiva, el mandatario insistió en la necesidad de respaldar a los candidatos republicanos: “Solo le pido a todo el mundo que se imagine que estoy en la papeleta”.

La contienda incluye los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. Los demócratas aspiran a obtener una mayoría en ambas cámaras, lo que les permitiría frenar parte de la agenda presidencial, impulsar investigaciones sobre el mandatario y su entorno, y cuestionar decisiones de su administración.

Las proyecciones previas de Decision Desk HQ dejaban ver una ventaja demócrata de 241 a 194 representantes en la Cámara baja y una mayoría de 52 a 48 en el Senado. Si esos pronósticos se cumplen, Trump enfrentaría un Congreso controlado por sus adversarios en la segunda mitad de su mandato.

Trump dedicó casi un mes para recorrer el país para respaldar a los candidatos republicanos, con varios actos de campaña en una misma jornada. No obstante, su esfuerzo se produce en medio de un creciente descontento por la economía y el costo de vida, dos de las principales preocupaciones de los votantes.

El voto hispano igualmente puede resultar decisivo. Según el centro de estudios Pew, 53% de los electores de ese origen se declararon muy motivados para votar, frente a 41% hace cuatro años. Trump consiguió cerca de la mitad de esos votos en 2024, pero actualmente solo 24% de los hispanos aprueba su gestión.

o

Una victoria demócrata podría abrir la posibilidad a los demócratas de bloquear nombramientos y cuestionar la financiación de la guerra en el régimen de Irán.

El presidente respondió con una advertencia: puede convertirse en “Mr. Veto” para frenar las iniciativas legislativas de la oposición. Los republicanos, por su parte, esperan conservar por lo menos una de las cámaras y obligar a sus adversarios a negociar los presupuestos y otras decisiones fundamentales.

La jornada además contempla la renovación de 36 gobernaciones estatales y votaciones sobre distintos referéndums. En Texas, el demócrata James Talarico sobresale como una de las figuras que podrían obtener un triunfo significativo para su partido.

Los primeros resultados se van a conocer luego del cierre de los centros de votación en la costa este, aunque algunas contiendas podrían tardar días en definirse.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Donald Trump

Congreso de Estados Unidos

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“LO INICIÓ HUGO CHÁVEZ”: Zair Mundaray analiza la presencia del ELN en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Ahora sí quieren negociar: pandillas de Haití piden mediación a La ONU tras operativos de Bukele

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No va a durar mucho más, es un país fracasado": la advertencia de Trump sobre el régimen de Cuba

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella, y el Congreso busca modificación del Presupuesto General -Foto: ilustración Canva
Presupuesto General De La Nacion

Gobierno de Abelardo de la Espriella pide trámite exprés para elevar el presupuesto: ¿a qué se destinarán 2,7 billones?

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: AFP
Gustavo Petro

"Otra vez soy presidente": Gustavo Petro tras decisión que tomó el Pacto Histórico en Colombia

Rescate de un menor en Cauca | Foto video X: @PoliciaColombia
Policía de Colombia

"Bienvenido a la libertad": el impactante operativo de rescate de menor de edad secuestrado en Cauca

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella, y el Congreso busca modificación del Presupuesto General -Foto: ilustración Canva
Presupuesto General De La Nacion

Gobierno de Abelardo de la Espriella pide trámite exprés para elevar el presupuesto: ¿a qué se destinarán 2,7 billones?

Escudería Williams y su homenaje a Juan Pablo Montoya - Foto: EFE
Juan Pablo Montoya

La dura crítica de Juan Pablo Montoya a la temporada de su hijo en la Fórmula 2: "Botamos la plata a la caneca con Sebastián"

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: AFP
Gustavo Petro

"Otra vez soy presidente": Gustavo Petro tras decisión que tomó el Pacto Histórico en Colombia

Rescate de un menor en Cauca | Foto video X: @PoliciaColombia
Policía de Colombia

"Bienvenido a la libertad": el impactante operativo de rescate de menor de edad secuestrado en Cauca

Vladímir Padrino López - EFE
Padrino López

Reaparece Padrino López y levanta restricción a uso de drones en Venezuela: ¿qué oculta la decisión?

Logos de los equipos de la LVBP, Leones del Caracas y Águilas del Zulia - Fotos: X
LVBP

LVBP: Detienen juego en Maracaibo entre Leones y Águilas por intensa lluvia

Ataque de los hutíes en Arabia Saudita - Foto: AFP
Arabia Saudita

Un muerto y ocho heridos tras el ataque a un aeropuerto de Arabia Saudita en medio de ola terrorista de los hutíes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023