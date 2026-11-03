"Las elecciones más importantes de nuestra vida": Trump previo a votaciones en las que este martes se renueva el Congreso en Estados Unidos

Los ciudadanos de Estados Unidos acuden este martes 3 de noviembre a las urnas para renovar parte del Congreso en unas elecciones de medio mandato que pueden llegar a convertirse en un duro revés para Donald Trump.

El presidente republicano pidió a sus seguidores movilizarse para evitar que los demócratas vayan a recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

“Son las elecciones más importantes de nuestra vida”, dijo Trump el lunes, en la víspera de la jornada electoral.

En otra entrevista televisiva, el mandatario insistió en la necesidad de respaldar a los candidatos republicanos: “Solo le pido a todo el mundo que se imagine que estoy en la papeleta”.

La contienda incluye los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. Los demócratas aspiran a obtener una mayoría en ambas cámaras, lo que les permitiría frenar parte de la agenda presidencial, impulsar investigaciones sobre el mandatario y su entorno, y cuestionar decisiones de su administración.

Las proyecciones previas de Decision Desk HQ dejaban ver una ventaja demócrata de 241 a 194 representantes en la Cámara baja y una mayoría de 52 a 48 en el Senado. Si esos pronósticos se cumplen, Trump enfrentaría un Congreso controlado por sus adversarios en la segunda mitad de su mandato.

Trump dedicó casi un mes para recorrer el país para respaldar a los candidatos republicanos, con varios actos de campaña en una misma jornada. No obstante, su esfuerzo se produce en medio de un creciente descontento por la economía y el costo de vida, dos de las principales preocupaciones de los votantes.

El voto hispano igualmente puede resultar decisivo. Según el centro de estudios Pew, 53% de los electores de ese origen se declararon muy motivados para votar, frente a 41% hace cuatro años. Trump consiguió cerca de la mitad de esos votos en 2024, pero actualmente solo 24% de los hispanos aprueba su gestión.

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Una victoria demócrata podría abrir la posibilidad a los demócratas de bloquear nombramientos y cuestionar la financiación de la guerra en el régimen de Irán.

El presidente respondió con una advertencia: puede convertirse en “Mr. Veto” para frenar las iniciativas legislativas de la oposición. Los republicanos, por su parte, esperan conservar por lo menos una de las cámaras y obligar a sus adversarios a negociar los presupuestos y otras decisiones fundamentales.

La jornada además contempla la renovación de 36 gobernaciones estatales y votaciones sobre distintos referéndums. En Texas, el demócrata James Talarico sobresale como una de las figuras que podrían obtener un triunfo significativo para su partido.

Los primeros resultados se van a conocer luego del cierre de los centros de votación en la costa este, aunque algunas contiendas podrían tardar días en definirse.