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Martes, 03 de noviembre de 2026
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Manuel Rosales

Manuel Rosales reconoce el liderazgo de María Corina Machado: el exgobernador del Zulia ofreció su respaldo

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Manuel Rosales, dirigente opositor venezolano - Foto: EFE
Manuel Rosales, dirigente opositor venezolano - Foto: EFE
Rosales sostuvo durante las festividades de la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo que Machado cuenta con el respaldo mayoritario de los venezolanos.

El dirigente opositor venezolano, Manuel Rosales, ofreció su respaldo al liderazgo de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

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El exgobernador del estado Zulia y secretario del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) dijo al respecto: “Nosotros apoyaremos a María Corina o a quien represente el cambio para Venezuela”.

Al tiempo, Rosales sostuvo durante las festividades de la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo que Machado cuenta con el respaldo mayoritario de los venezolanos.

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"Debe (María Corina) ser la guía en el camino hacia la paz, la prosperidad y la unidad", acotó el opositor venezolano.

Rosales, recordemos, fue candidato presidencial en las elecciones de 2006, enfrentando al difunto expresidente Hugo Chávez.

Posteriormente, se postuló como candidato en marzo de 2024; sin embargo, el 20 de abril de ese mismo año decidió suspender su aspiración para respaldar a Edmundo González Urrutia, el candidato de la unidad opositora que ganó ampliamente ante el dictador Nicolás Maduro.

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Por su parte, la agenda de María Corina Machado en Venezuela, tras su regreso al país el 25 de octubre, tras meses de exilio, se centra en los siguientes ejes principales: definición de calendario electoral, gira y acuerdo nacional, acompañamiento ciudadano y articulación internacional.

Machado cuenta con el respaldo de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (que agrupa a los principales partidos opositores) y de la recién formada Alianza por Venezuela (AVE).

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