Los Navegantes del Magallanes buscan arrebatarle este récord histórico a los Leones del Caracas en la LVBP

Los Navegantes del Magallanes viven un gran momento en la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

'La nave turca' suma 10 triunfos consecutivos, una seguidilla que le ha permitido escalar posiciones en la tabla de posiciones.

Con esta serie de resultados, la novena valenciana se acerca a un récord histórico que de momento capitalizan los Leones del Caracas.

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La marca que persigue Magallanes es la de 18 victorias al hilo. El conjunto capitalino la materializó durante la campaña 1988-1989.

Aquella racha comenzó el 15 de noviembre de 1988, con un triunfo frente a Cardenales de Lara, y terminó el 8 de diciembre del mismo año, cuando los 'melenudos' vencieron 1-0 al Magallanes.

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Sin embargo, los dirigidos por Yadier Molina tienen como primer objetivo igualar su propio registro de 11 triunfos consecutivos, conseguido en la temporada 2006-2007.

En cuanto a la tabla de posiciones de la LVBP, Leones del Caracas marchan en el tercer lugar, a 3 juegos de diferencia de Caribes de Anzoátegui.

Por su parte, Navegantes del Magallanes se encuentran en la quinta casilla a 4.5 juegos de diferencia de 'la tribu'.