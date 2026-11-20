El universo del "mago más famoso del mundo", 'Harry Potter', regresará a la televisión con una nueva adaptación de las novelas de J.K. Rowling.

La producción llegará a HBO y HBO Max el próximo 25 de diciembre de 2026, con una primera temporada inspirada en el libro 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

La serie tendrá ocho episodios; el primero se estrenará el día de Navidad, mientras que el segundo llegará el 3 de enero de 2027.

Los siguientes capítulos se publicarán semanalmente: el tercero el 10 de enero, el cuarto el 17, el quinto el 24 y el sexto el 31 de enero.

La recta final de la temporada comenzará el 7 de febrero con el séptimo episodio, mientras que el capítulo de cierre está previsto para el 14 de febrero de 2027.

El reparto principal de este proyecto audiovisual está encabezado por Dominic McLaughlin como 'Harry Potter', Alastair Stout en el papel de 'Ron Weasley' y Arabella Stanton como 'Hermione Granger'.

También participarán John Lithgow, quien interpretará a 'Albus Dumbledore'; Janet McTeer como 'Minerva McGonagall'; Paapa Essiedu en el papel de 'Severus Snape', y Nick Frost como 'Rubeus Hagrid'.

La producción estará liderada por Francesca Gardiner, mientras que Mark Mylod estará a cargo de la dirección de varios capítulos.

Según los seguidores de los libros y películas, el formato televisivo permitirá salir del punto de vista restringido a Harry para mostrar hechos que ocurren fuera de su conocimiento, como las pesquisas de Dumbledore, entre otros.

'Harry Potter' es una franquicia multimedia creada por la escritora británica J. K. Rowling, centrada en una serie de siete novelas de fantasía sobre un joven mago huérfano que asiste al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.