“Estados Unidos ha sido un apoyo crucial para derrotar al narcotráfico”: senadora colombiana

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, negó categóricamente haber rechazado la propuesta de Washington para adelantar operaciones militares con participación de tropas de Estados Unidos tanto aéreas como terrestres contra los cárteles del narcotráfico en territorio colombiano. Sobre este tema, Sara Castellanos, senadora por el partido Salvación Nacional, conversó con El Informativo de NTN24.