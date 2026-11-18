La separación artística entre Jesse Huerta y su hermana Joy Huerta abrió interrogantes sobre el futuro del nombre 'Jesse & Joy'.

Ante tal situación, Jesse adelantó que analizará las condiciones legales para determinar cómo podrá utilizarse dicho sello musical.

Aunque reconoció que no ha buscado asesoría, dejó claro que no descarta tomar medidas legales.

"Eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer", expresó al referirse a este asunto.

Recientemente, Joy anunció una serie de presentaciones en solitario y la gira 'El Amor de México 2027'. En esta serie de espectáculos, su hermano, Jesse, no formará parte.

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Jesse Huerta anunció su salida y pausa del dúo Jesse & Joy el pasado 16 de septiembre de 2026, tras más de 20 años de trayectoria juntos.

Sobre la separación, Joy mencionó: “Yo me enteré 20 minutos antes que todos; sigo procesando, es demasiada información”.

A su vez, explicó que Jesse tiene sus propias razones para haber tomado esta decisión y enfatizó que, aunque se trata de un momento difícil, respeta plenamente su determinación.