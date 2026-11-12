Anuncian despliegue de la FANB en el estado Apure para desarticular grupos armados

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), institución castrense controlada por la dictadura venezolana, puso en marcha un despliegue en el estado Apure.

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La operación coincide con el secuestro de la subteniente colombiana María Camila Pantoja, ocurrido en el departamento de Arauca, Colombia, el cual fue atribuido a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Mediante un comunicado, el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) sostuvo que "las unidades militares recorren zonas fluviales y boscosas de la entidad llanera con el propósito de ubicar y desmantelar campamentos utilizados por grupos irregulares, así como pistas de aterrizaje clandestinas".

"Las operaciones también buscan combatir actividades relacionadas con la extorsión, el narcotráfico y el contrabando de extracción", continúa la circular.

Sin embargo, cabe aclarar, en la notificación no se hizo mención directa al secuestro de la oficial colombiana ni al ELN.

Por su parte, la Cancillería del régimen expresó su voluntad de activar los mecanismos institucionales y los canales de comunicación bilateral para intercambiar información y coordinar las acciones que sean necesarias.

No obstante, al igual que el Ceofanb, el despacho diplomático tampoco identificó directamente al ELN.

El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene bajo su poder a María Camila Pantoja.

El pronunciamiento se produjo después de que la Décima Octava Brigada del Ejército colombiano reportara la desaparición de la uniformada en Saravena, departamento de Arauca.

De acuerdo con la información militar, la subteniente fue interceptada cuando se desplazaba por el casco urbano de esa población.