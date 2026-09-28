Los planes de alias Araña para sabotear la posesión de De la Espriella y evitar la extradición a EE. UU.

Noticias RCN, cadena aliada de NTN24, obtuvo información de inteligencia que reveló un supuesto plan de los Comandos de la Frontera para sabotear la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto. Según los chats conocidos, alias Araña habría ordenado el envío de tres mil millones para financiar movilizaciones y marchas campesinas contra el gobierno, con el objetivo específico de impedir su extradición.