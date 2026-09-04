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Viernes, 04 de septiembre de 2026
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Contundente golpe de El Tigre en Colombia: abaten a alias 'Bendito Menor'; "Está a buen recaudo del infierno"

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Este viernes, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el abatimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias ‘Bendito Menor’, y su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’. De acuerdo con los informes, el duro golpe se dio durante un operativo policial en la casa del criminal en La Guajira por un grupo de élite de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) que, además, contó con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos. El mandatario, quien es popularmente llamado 'El Tigre', había declarado a Alias 'Bendito Menor' como objetivo militar y ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos colombianos por información que llevara a su detención.

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