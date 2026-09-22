Delcy Rodríguez hace alarde de su reunión con Donald Trump: publicó la foto del encuentro en sus redes sociales

Este martes en horas de la noche, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, publicó en sus redes sociales una foto junto a Donald Trump, en el marco de un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Venezuela.

Vía X (Twitter), la sucesora del dictador Maduro escribió a pie de foto: "Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común".

Asimismo, Rodríguez mencionó: "Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales".

Finalmente, dijo: "Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano".

De acuerdo con información divulgada por la Casa Blanca, la reunión fue de carácter privado y contó con la participación de varios integrantes del equipo de gobierno de Trump.

Por parte de Estados Unidos estuvieron presentes Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Susie Wiles, jefe de Gabinete de la Casa Blanca; y Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete para Política y asesor de Seguridad Nacional.

Por su parte, la delegación venezolana estuvo encabezada por Delcy Rodríguez, identificada por la Casa Blanca como jefe encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

La presencia de Rodríguez en Estados Unidos generó manifestaciones de rechazo por parte de sectores de la diáspora venezolana.