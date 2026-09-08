"Hay catorce yihadistas en Ceuta": denuncia de ciudadano tras entrada masiva e irregular de desde Marruecos

David Cajal, ciudadano de Ceuta, denunció en NTN24 la presencia de yihadistas en su territorio tras la entrada masiva e irregular de entre 70.000 y 80.000 personas los días 30 y 31 de julio desde territorio marroquí. "Tenemos constancia de que existe un miedo de que hay catorce yihadistas en Ceuta, quedan aún violadores, maltratadores, ladrones, secuestradores… Aún quedan muchísimas personas en Ceuta, entonces tenemos bastante miedo porque tenemos constancia de que hay asentamientos en casi todos los colegios", denunció.