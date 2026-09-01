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Martes, 01 de septiembre de 2026
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Abelardo de la Espriella

“Los vamos a hacer pagar con total decisión”: Abelardo de la Espriella lanzó advertencia en pleno consejo de seguridad en Cúcuta tras carro bomba

septiembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella envió mensaje luego del carro bomba en Cúcuta - EFE y redes
Abelardo de la Espriella envió mensaje luego del carro bomba en Cúcuta - EFE y redes
Del mismo modo, el mandatario afirmó que su Gobierno será un Gobierno de resultados y que estará revisando los avances que se obtengan durante 15 días en Cúcuta.

Este martes, primero de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio un fuerte discurso durante el consejo de seguridad que se llevó a cabo en Cúcuta, Norte de Santander.

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La reunión de alto nivel contó con la asistencia de integrantes de la Fuerza Pública, el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara, entre otros funcionarios del Gobierno nacional.

El jefe de Estado señaló que la orden es clara: reforzar las acciones operacionales de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales que están azotando el departamento de Norte de Santander.

"Aquí nadie se acobarda; los vamos a combatir y vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando, es porque están asimilados con el Gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal”, expresó el mandatario.

Adicionalmente, el presidente aseveró que se enfrentará a los grupos ilegales con más ganas.

No vamos a permitir que los mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos porque los vamos a hacer pagar. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”, aseguró.

Del mismo modo, indicó que su Gobierno será un Gobierno de resultados y que estará revisando los avances.

Yo estoy firme con este departamento y aquí voy a estar en 15 días revisando cuáles son los avances, porque este no es un Gobierno de discursos y de peroratas, este es un Gobierno de resultados”, puntualizó el jefe de Estado.

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De acuerdo con la información de las autoridades, se registró en las últimas horas la explosión de un carro bomba en las calles del municipio de Los Patios, en Norte de Santander, que dejó un fallecido y 11 heridos. Según las primeras versiones, la responsable de ese hecho terrorista sería la guerrilla del ELN y el blanco era la estación de la Policía Nacional.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también rechazó ese hecho criminal.

Bomba en Los Patios - Cúcuta. Una persona muerta, 11 heridas, incluyendo a un policía mutilado. El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afectan a personas y bienes civiles. “Justicia”, añadió Iris.

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